Los senadores recibirán una charla sobre cómo usar la IA en el ámbito parlamentario

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria en el Senado, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado impartirá el próximo martes 6 de octubre una charla formativa a sus señorías sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en su trabajo parlamentario y mantendrán una formación continua a lo largo de la legislatura, teniendo en cuenta que la Cámara Alta aprobó hace varios meses unas directrices de uso de esta herramienta.

Según han informado a Europa Press fuentes del Senado, los senadores están convocados el próximo martes 6 de octubre a partir de las 12.00 horas a esta charla que correrá a cargo del letrado Pablo García-Mexía y del director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, que está siendo el encargado de liderar las novedades de la IA en la Cámara Alta.

Y es que el Senado aprobó en el mes de febrero las directrices de uso de la IA en la Cámara Alta, convirtiéndose así en el primer parlamento español en regular esta herramienta.

A finales de junio, la institución presidida por Pedro Rollán siguió avanzando en el desarrollo de la Inteligencia Artificial y adquirió, a modo de prueba, un contrato para un primer lote de 65 licencias Gemini Enterprise Standard, que también implica los servicios de soporte experto en esta materia.

¿QUÉ DIRECTRICES TIENE EL SENADO?

En concreto, el Senado decidió en febrero impulsar la utilización de la IA por parte de los senadores en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, con principios éticos y jurídicos como son la supervisión humana o la privacidad.

Estas directrices, que se aplican a senadores y todo el personal que presta sus servicios en la Cámara Alta, buscan favorecer e impulsar la utilización de la IA en el Senado, y establecen los principios éticos y jurídicos para su buen uso.

La Cámara Alta se ha dotado de unos estándares que regulan la adquisición y despliegue de los sistemas de IA que "maximicen" el respeto a los principios éticos, jurídicos y de organizaciones previstos en estas directrices.

Para ello, el personal de la Cámara Alta tendrá que realizar una formación continua para evaluar los riesgos y limitaciones de los sistemas que utilizan, así como sus capacidades y funcionalidades.

EVALUARÁN LOS RIESGOS DE LA IA

Precisamente, el Senado acogió en julio una reunión de presidentes de Parlamentos autonómicos para hablar de la IA, donde abordaron retos como la información secreta. En este contexto, el Senado mostró su experiencia para que bajo "ninguna circunstancia" se introduzca en un sistema de IA información sujeta a secreto parlamentario.

Una de las directrices del Senado para regular el uso de la IA dice que la información sujeta a reserva parlamentaria por no ser aún pública, o la protegida por propiedad intelectual o industrial, no se introducirá en sistemas de Inteligencia Artificial públicos, y solo se incluirá en sistemas de IA autorizados por el Senado que funcionen con información que no sea de carácter público cuando ello resulte estrictamente necesario, previa consulta a la persona superior jerárquica correspondiente.