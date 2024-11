SMAGUA celebra su 50º aniversario en el Ministerio de Transición Ecológica y presenta un libro recopilatorio.

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional del Agua y del Riego, SMAGUA, organizado por la Feria de Zaragoza, ha celebrado este martes su 50º aniversario en un acto en el Ministerio de Transición Ecológica tras una trayectoria profesional protagonizada por su liderazgo en el sur de Europa dentro del sector hídrico.

El acto ha sido precedido por la tercera reunión del comité organizativo de SMAGUA 2025, donde se ha presentado la estrategia y evolución obtenidos, así como las claves del certamen que tendrá lugar del 4 al 6 de marzo en Feria de Zaragoza, con motivo de su vigesimoséptima edición.

A raíz de las recientes inundaciones causadas por la DANA, el presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha recalcado la importancia de una gestión hídrica eficiente que opte por medidas para proteger las comunidades urbanas y los ecosistemas. "Abogamos por trabajar con las instituciones", ha declarado.

Tras cinco décadas de historia, SMAGUA ha presentado un libro recopilatorio de hitos, testimonios y reflexiones de personas que han sido testigos y protagonistas de cambios normativos y tecnológicos. El libro, titulado '50 años innovando en cada gota', captura dicha evolución y rinde homenaje a los inicios del salón, los cuales comenzaron, según Villarroya, con la "modernización" del sector agrícola y la posterior extensión al sector del agua.

Por su parte, el expresidente de la Expo de Zaragoza Roque Gistau ha señalado que el objetivo actual de SMAGUA es que la ciencia y la tecnología "provean agua suficiente" para el planeta, y ha recalcado que, aunque el sector "sigue siendo apasionante con una demanda creciente", la innovación y la investigación "deben reforzarse".

"En estos tiempos en que pensamos poco y se grita demasiado, nadie parece muy interesado en conocer la opinión del agua, que no es muda y se expresa cuando quiere. No hay alimentación garantizada si no hay riego consolidado, ni salubridad asegurada si no se trata el agua ", ha sentenciado.

Por último, la Directora General del Agua del MITECO, María Dolores Pascual, ha expresado que SMAGUA ha pasado "tiempos difíciles" desde la pandemia de Covid-19, pero que el certamen "sigue siendo un referente" y se encuentra finalmente "consolidado", tras haber sabido adaptarse a los "últimos desafíos" de la gestión del agua. "La aplicación de la tecnología es una herramienta fundamental para enfrentar los fenómenos provocados por el cambio climático. Con la DANA es el momento para tener un sector coherente y cohesionado que nos permita seguir adelante", ha esgrimido.

De la mano de 50 jornadas técnicas que serán distribuidas en nueve salas, el salón tecnológico ha confirmado que actualmente cuenta con un 15% más de expositores para el certamen, y que cerca del 80% de los asistentes a la pasada edición repetirán de nuevo el próximo mes de marzo, incrementándose también la superficie en más de un 25%.

Este certamen, con el que culminará la celebración del 50º aniversario, planea un escenario donde redes empresariales puedan reflexionar sobre los retos y las oportunidades con respecto a un manejo del agua más sostenible, bajo el marco de la internacionalización y la inversión tecnológica.

Durante la celebración, también tendrá lugar un evento organizado por CEOE Aragón y el Instituto Tecnológico de Aragón, en colaboración con Feria de Zaragoza y la Comisión Europea, dirigido a las empresas de la Unión Europea y a terceros países, y que consistirá en reuniones bilaterales con las pymes, los proveedores y los socios del sector. Asimismo, se premiarán las novedades técnicas, la investigación y el diseño de los stands.