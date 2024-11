Socios del Gobierno avisan de que habrá que dilucidar responsabilidades por la DANA, también del Ejecutivo central

Podemos, Bildu, PNV y CC apuntan a que todos tendrán que explicarse, mientras ERC señala más a Mazón por "negligencia criminal"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los habituales socios del Gobierno han coincidido este miércoles en avanzar que habrá que dilucidar responsabilidades políticas por la gestión de la DANA que asoló la provincia de Valencia hace dos semanas, pero han diferido en cuándo deben exigirse y se han dividido entre los que han apuntado casi en exclusiva a la Generalitat valenciana, como ERC, y los que han pedido investigar la actuación también del Gobierno central, como Podemos o Bildu.

Ha sido en el Pleno del Congreso donde el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dado cuenta de las medidas desplegadas por el Gobierno, y al que, como han destacado los representantes de ERC, Gabriel Rufián, y de Podemos, Ione Belarra, no han acudido ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "Es una vergüenza", ha denunciado el independentista catalán.

Rufián ha puesto el foco en la gestión de Mazón, remarcado que no se puede obviar la "negligencia criminal" que, desde su punto de vista, supone cambiar "bomberos por toreros", y ha recriminado al PP que "sus mentiras cuestan vidas". Sólo ha apuntado al Gobierno central para avisarle de que tiene "parte de culpa" de que la catástrofe de la DANA se haya convertido en un "15M facha" con el desfile de "youtubers" y "criptobros" en las localidades afectadas como si fueran a un "festival de música" para vertir desinformación. A su juicio, esto no puede salir gratis y tienen que aplicarse multas contundentes.

JUNTS PIDE SERVICIOS DE EMERGENCIA NO MILITARIZADOS

Desde Junts Josep María Cervera, que, según ha dicho ha trabajado como voluntario en Pincanya, ha cargado contra Sánchez por "aprovechar la tragedia para chantajear" a los grupos intentando "vincular la aprobación de los Presupuestos a las ayudas necesarias que van a recibir los damnificados".

A su juicio, esta DANA "ha puesto en evidencia lo fallido de un Estado y de un Gobierno autonómico que no ha sabido responder adecuadamente" y ha afeado a PSOE y PP que estén "más preocupados por librarse de las culpas que por atender a la ciudadanía". Aunque ha agradecido su trabajo a la Unidad Militar de Emergencia (UME) y a todos los cuerpos de seguridad que han trabajado en Valencia, Cervera ha abogado por unos servicios de emergencia públicos y civiles que, a su juicio, pueden ser más eficaces, actuar con más celeridad, sin tener que esperar el "permiso" de nadie y, además, ser más baratos.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha dejado claro que habrá que dirimir "todas" las "responsabilidades políticas y judiciales sobre la gestión y las consecuencias" porque la gente "tiene derecho a saber lo ocurrido y a obtener respuestas y asunción de responsabilidades por parte de sus gobernantes". Eso sí, ha dicho que será la sociedad y los partidos en Valencia los que tendrán que marcar el ritmo sobre la evaluación de la "nefasta" gestión de Mazón.

ACTUAR CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Además, ha denunciado el "increíble uso mentiras y desinformación" desplegado por parte de la ultraderecha para "cabrear y manipular a una sociedad en 'shock'" y ha pedido "tomarse en serio" este fenómeno, así como actuar de forma "decidida" ante la "emergencia climática".

Aitor Esteban, del PNV, ha pedido "prudencia" porque si se sacan conclusiones "en caliente" se corre el riesgo de que "la palabrería y partitidismo nublen una evaluación correcta". Así, aunque ha pedido centrarse en las víctimas y la recuperación de la normalidad, ha advertido al PP de que es un "error" pensar que "la mejor defensa es acusar a otros y eludir la responsabildad propia", ha apuntado que se enviaron medios "pero las autoridades que tenían que dar permiso par que actuaran creyeron que no era oportuno".

REVISAR PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

"Ante tamaña tragedia es obligación del responsable político interpretar correctamente tiempos y afanes", ha aseverado, antes de pedir que se revisen los protocolos de emergencias y ya, en una tercera fase se investigue "qué se hizo, qué no se hizo y qué se pudo haber hecho" y se diluciden las responsabilidades políticas correspondientes.

En su turno, la secretaria general de Podemos ha insistido en que la gestión de Mazón, de la que ha responsabilizado también a Feijóo, ha sido "homicida". "Muchas de esas muertes eran evitables y ustedes son los responsables porque trabajan para el poder económico, para las empresas que no se querían permitir ni un día de parón, empresas criminales como Ikea, Mercadona y Coca-Cola, que mandaron a la gente a trabajar", ha dicho.

Pero también ha apuntado al Gobierno central por no declarar el estado de alarma. Por eso le ha recordado que "es su responsabilidad proteger al conjunto de la ciudadanía, viva donde viva". "Ha utilizado lógica partidista en el peor momento posible, llevando a total falta de coordinacion de los efectivos que han sido insuficientes", ha añadido, utilizando el mismo adjetivo para las ayudas aprobadas. Además, ha exigido saber quién dio la orden de cargar contra algunos de los manifestantes de Valencia. "La Policía no estaba para pegarle palos a la gente que se manifestaba en lo peor de una castástrofe".

EL FANGO PUEDE TAPAR LA TRIBUNA DEL CONGRESO

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha avanzado que apoyarán las comisiones de investigación que se soliciten en el Congreso porque ya es momento de "desenmarañar la cadena de errores" y de saber "quién hizo, quién no hizo y quién hizo mal". "Vamos a investigar y, cuando sepamos quiénes son los culpables, pongamos nombres y apellidos. No hagamos este circo todavía mayor porque si no el fango va a superar la altura de la tribuna", ha avisado.

Valido ha destacado que los voluntarios que han quitado barro aparcando "ideologías" han hecho lo que los políticos no han sido capaces de hacer, con excepción de los alcaldes, ha reclamado un plan de recuperación, psicólogos para los afectados y no condenar a quien no tiene recursos digitales a "otro infierno". También ha anunciado que presentará una propuesta legislativa para resolver el "claro problema de competencias" que, a su juicio, se producen ante catástrofes como esta.

De su lado, Néstor Rego, del BNG ha recordado que este miércoles se cumplen 22 años de la crisis del Prestige. "Como gallego y como fuerza política gallega, sabemos perfectamente qué significa sentirse víctimas de la incompetencia de las administraciones y qué significa sentirse desatendidos y desamparados frente a la catástrofe", ha deslizado.

Por último, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán ha rechazado la "confrontación sectaria" y se ha preguntado "por qué el gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas no actuaron a tiempo, por qué no estuvieron a la altura de las circunstancias, por qué no se han realizado las obras que aunque no hubiesen completado o facilitado la situación que se ha dado, sí hubiesen podido minimizarla".