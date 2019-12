Solana cree que las comparaciones con la época de ETA son "odiosas" y pide a los políticos "respeto" a los españoles

Publicado 16/12/2019 16:22:51 CET

Sobre la investidura, cree que es "factible", aunque matiza que "esto no quiere decir que se realice"

Valencia, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, ha calificado ha calificado de "odiosas" y "un despropósito" las declaraciones de aquellos políticos que han comparado el momento político actual con la época en la que la banda terrorista ETA cometía atentados y mataba y ha pedido a los líderes políticos que tengan "respeto en su vocabulario" hacia los españoles.

Así se ha pronunciado el actual presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado este lunes en Valencia tras presidir el jurado del XXVIII Premio de Convivencia que la Fundación Broseta concede en esta ocasión a Rafa Nadal.

Solana ha sido preguntado por las declaraciones realizadas este lunes por la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, quien ha reprochado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que esté "utilizando a todos los presidentes autonómicos para blanquear que se va a sentar con Bildu" y también ha afirmado que "esto recuerda a la época negra de ETA, cuando pegaba tiros, mataba, asesinaba y reclamaba una negociación política porque había un conflicto político".

Bonig ha realizado estas manifestaciones días después de unas declaraciones en términos similares de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien aseguró que el momento político actual es "peor que cuando ETA mataba".

Tras escuchar la pregunta, Solana ha dicho no saber "quién es la presidenta" de los 'populares' valencianos. "¿Es una presidenta del PP de aquí?", ha inquirido a los periodistas. A continuación, ha asegurado que "todas estas comparaciones son odiosas" y ha recordado que ha coincidido en el jurado del Premio de Convivencia de la Fundación Broseta con la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez, quien le ha comentado que "esta manipulación que se está haciendo, incluso desde el partido al que ella ha pertenecido, que no lo puede entender y que es realmente muy doloroso para ella".

"Yo creo que es un despropósito intentar hacer estas comparaciones que no son, a mi juicio, pertinentes en absoluto y que habría que pedir también, por parte de los líderes de los partidos políticos, en su vocabulario, el respeto que los demás españoles se merecen", ha zanjado.

Por otra parte, sobre si cree que Pedro Sánchez conseguirá los apoyos para la investidura y para formar gobierno, el exministro socialista ha señalado únicamente: "Yo lo veo factible, lo que no quiere decir que se realice. Creo que es posible, pero no tengo mucha más información. No estoy en la política activa".