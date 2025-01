Sumar acusa a Trump de justificar y promover la "limpieza étnica" y el "apartheid" de los palestinos en Gaza

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no solo intentar justificar sino de provomer incluso la "limpieza étnica" y el "apartheid" de los palestinos en Gaza.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso, en alusión a las palabras del mandatario norteamericano cuando aseguró el lunes que le gustaría ver a los palestinos "en una zona donde puedan vivir sin interrupciones", después de que haya propuesto a las autoridades de Jordania y Egipto que acojan a un millón y medio de personas de la Franja de Gaza.

"Hacía alusión en este caso a limpiar Gaza y a desplazar forzosamente a su población. Estamos hablando al fin y al cabo no sólo de intentos de justificar la limpieza étnica, sino de promoverla al fin y al cabo y nos preocupa soberanamente", ha denunciado.

Vidal ha insistido en que estas palabras, bajo su criterio, denotan también "una justificación de un régimen de apartheid" que ha continuado durante décadas por parte de Israel y que es "absolutamente inaceptable".

"Parte también de la lógica de deshumanizar al pueblo palestino como si no fueran seres humanos, sino cosas a las que mover y trasladar. Yo creo que es evidente que la dignidad y los Derechos Humanos no se pueden negociar en estos términos, de hecho no son negociables, son un objeto de protección y así debería actuar y moverse la comunidad internacional", ha zanjado la diputada del grupo plurinacional.