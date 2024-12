Sumar afea al PSOE que niegue las 37,5 horas a millones de empleados en 2025 cuando en su congreso apostó por bajar a 36

Martínez Barbero dice que habrá nuevos PGE pese al "teatro" político: La legislatura no se medirá por el "ruido" sino por los acuerdos

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado que su espacio está en el Gobierno para "empujar al PSOE hacia la izquierda" y que lo hará también para que cumpla el acuerdo de aplicar la reducción de jornada laboral en 2025. En este contexto, ha afeado a su socio que "quiera negar" a 12 millones de empleados las 37,5 horas semanales cuando en su congreso federal del pasado noviembre apostó por rebajar la jornada hasta las 36 horas.

"En el Congreso del PSOE salieron las 36 horas y resulta que ahora en diciembre le quieren negar a esos 12 millones de personas trabajadoras que se lo han ganado las 37,5 horas. Aquí estamos para presionar al PSOE hacia la izquierda y eso es lo que vamos a hacer para llegar a esa jornada de trabajo en el año 2025", ha sentenciado Martínez Barbero, en una entrevista a Europa Press, respondiendo a preguntas sobre las tensiones entre los socios por el calendario de aplicación de la medida.

Una vez que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT firmaron el acuerdo para la jornada de 37,5 horas, Martínez Barbero se ha mostrado partidaria de que el Consejo de Ministros lo apruebe "cuanto antes", al ser el deseo no solo de Sumar sino del conjunto de la ciudadanía.

ESTÁ BIEN PENSAR EN LAS EMPRESAS PERO SUMAR PRIORIZA A LOS EMPLEADOS

Respecto a si están enfadados con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por abrirse a aplicar la medida de forma gradual y dilatar el plazo hasta 2026, la portavoz parlamentaria ha indicado que "no es una cuestión de estar molestos" con el titular de esta cartera y ha respondido que la reducción de jornada será una "realidad" el año que viene.

También ha subrayado que Sumar trabaja "siempre con lealtad y argumentos" para que se cumpla lo pactado. Y en referencia a Cuerpo, ha señalado que está "muy bien" pensar en las empresas pero Sumar pone por delante a los millones de trabajadores que se beneficiarán de esta iniciativa.

Incluso ha razonado que aplicar la jornada laboral de 37,5 horas será positivo para las empresas, pues les permitirá evolucionar e implantar planes empresariales más "innovadores" y "creativos", en vez de competir desde la "precarización" con excesos de jornada.

EL GOBIERNO ES SÓLIDO Y GESTIONA BIEN

Por otro lado, ha desgranado sigue haciendo falta pedagogía para entender que un gobierno de coalición entre distintos partidos consiste en "negociar" sin "perjuicio" de la "confrontación", como ya ha pasado en otras ocasiones desde la anterior legislatura.

En consecuencia, ha dejado claro que el Gobierno es sólido y gestiona bien, a diferencia de otros ejecutivos de coalición autonómicos, en referencia a PP y Vox, que "tardaron en diluirse una cuestión de meses". Así, ha proclamado que la legislatura "no se va a medir por la intensidad del ruido" sino por los acuerdos que se alcancen, tanto en el Gobierno como en el Congreso.

Respecto a si piensan que contarán con el apoyo de Junts o PNV cuando la reducción de jornada recale en el Congreso, Martínez Barbero ha enfatizado que el estado de la mayoría parlamentaria se "mide, simplifica y se resume" en el hecho de haber sacado adelante 19 proyectos legislativos en el actual mandato. Una media "muy por encima" de otros parlamentos europeos.

Por tanto, las herramientas para lograr la mayoría en la cámara son las de siempre: sentarse en la mesa y negociar porque la prioridad es sacar las medidas que quiere la calle.

CUANDO CAE EL TELÓN, LOS MEJORES ACTORES SIGUEN NEGOCIANDO

Así, ha puntualizado que en la política actual hay una parte de escenificación y teatralización en las posturas que se trasladan, pero "cuando el telón cae, hasta los mejores actores del teatro de la política se quedan sentados en la mesa".

Martínez Barbero ha expresado su confianza de cara a la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado el año que viene, que "encauzan" una reforma fiscal que aporta 7.500 millones para las arcas públicas, con vistas a avanzar en vivienda o dependencia.

De hecho, ha dicho que es "franca" y cree que la legislatura "va a ser larga", dado que este es el "mejor Gobierno para el país". Cuestionada sobre las exigencias de Junts para que el presidente, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, ha recalcado que respeta la "estrategia de todas las organizaciones políticas".

LA IZQUIERDA AL PSOE ES SUMAR

Por otro lado, Martínez Barbero ha reivindicado que Sumar ha conformado una coalición que es el espacio "a la izquierda" del PSOE y deben ser capaces de repetirlo para las próximas elecciones generales.

"Creo que no hay una organización en este país de izquierdas que no crea que somos necesarias y que no puede ser una excepción lo que pasó el 23 de julio. Pero nuestra unidad, que la estamos cuidando, tenemos que mantenerla cara a todos los años que vienen", ha agregado para, añadir luego, que un reflejo de esta confluencia es el grupo parlamentario plurinacional, donde se respira "compañerismo".

A su vez, ha destacado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz" es "el referente" del espacio y dentro del Gobierno. "Yolanda Díaz es Sumar", ha remachado.