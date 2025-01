Sumar anima al Gobierno a quitar el título de emérito a Juan Carlos I y reta al CIS a preguntar por la Monarquía

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar quiere que el Gobierno de coalición del que forma parte retire a Juan Carlos I el título de rey emérito y ha vuelto a pedir al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que pregunte a los españoles sobre la monarquía.

Así se recoge en unas preguntas que han registrado en el Congreso los diputados catalanes Aína Vidal, portavoz adjunta de Sumar, y Gerardo Pisarello, miembro de la mesa del Congreso y también dirigente de En Comú.

Según recuerdan, el Rey Felipe VI no acudió a la inauguración del programa de actos del quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y aunque el Gobierno subrayó que esa ausencia se debió a que el Jefe de Estado tenía ese día su tradicional recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España, Sumar cree que se han planteado "dudas sobre su rechazo al significado de la Dictadura".

Es más, los diputados de En Comú piden saber si el Gobierno autorizó que se omitiera un párrafo del discurso el rey en la Pascua Militar en el que se criticaba la dictadura y si en el programa de actos del aniversario de Franco se va a "abordar el vínculo entre la monarquía y la dictadura".

TEZANOS: LA MONARQUÍA NO ES UN PROBLEMA PARA LOS ESPAÑOLES

Además, el grupo plurinacional da por probado que "la Corona vive una crisis reputacional debido a las constantes noticias sobre escándalos e ilícitos fiscales atribuidos a Juan Carlos de Borbón", por lo que sugiere al Gobierno retirar el título de rey emérito que se le concedió mediante real decreto en 2014.

Y, en ese contexto, vuelve a animar al Gobierno a que inste al CIS a preguntar la opinión ciudadana sobre la Corona y sugiere a promover algún tipo de consulta para conocer el apoyo ciudadano a la Monarquía o la República.

El presidente del CIS, el sociólogo socialista José Félix Tezanos, viene respondiendo que la Jefatura de Estado no figura entre los problemas de España que citan los ciudadanos, pues sus menciones no llegan al 1 por ciento, y por tanto no ve ninguna necesidad de incluir una pregunta sobre monarquía o república.

La última vez que se preguntó por la Monarquía fue en abril de 2015, cuando se pidió opinión a los españoles por las principales instituciones del país, y la Corona duplicaba en nota a los partidos, los sindicatos y el Gobierno.