Sumar avala explorar todas las vías para aprobar la amnistía pero avisa que cambiar la LeCrim debe hacerse con garantías

Pisarello remarca que la declaración de Sánchez de que el independentismo no es terrorismo debe estar patente en la ley



MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, se ha mostrado partidaria de explorar todas las vías para que se apruebe la Ley de Amnistía y percibe en esa voluntad la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aunque ha avisado de que la posibilidad de reducir plazos de instrucción se debe mantener las "garantías" de las partes en el aspecto procesal.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Vidal ha desgranado que ya han sido claros y consideran que la Ley de Amnistía debió aprobarse la semana pasada y que Junts cometió un "error grande" al impedirlo para volver a remitir el texto a la Comisión de Justicia.

Así, Vidal ha asegurado que Sumar va a estudiar "todas las posibilidades que hay encima de la mesa" para sacar adelante la amnistía, que no es una cuestión "partidista" sino un "necesidad de país". Y ha reclamado a Junts que no desaproveche esta nueva oportunidad y no utilice la amnistía con fines partidarios.

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Vidal ha señalado que se requiere abordar con cuidado una la eventual reducción de plazos de instrucción. Así, ha insistido en que cualquier cambio no puede suponer eliminación de garantías procesales.

Ayer, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, afirmó que daba la bienvenida a la reforma de esta ley y estaban abiertos a estudiarle si funcionaba para convencer a Junts de su voto a favor. También desgranó que la amnistía no puede convertirse en un pulso entre PSOE y Junts.

PISARELLO: REFORZAR QUE EL INDEPENDENTISMO NO ES TERRORISMO

Mientras, su compañero en En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que quieren que la "declaración inequívoca" que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relativa a que el "independentismo no es terrorismo" debe quedar clara en la normativa, si bien ha especificado que ya venía recogido en buena parte en el texto actual.

Así, ha desgranado que ahora es el momento de la "discrección" en las negociaciones para aprobar la proposición de ley y conseguir un amplio acuerdo, dado que en un asunto tan sensible se debe evitar que un "partido intente humillar a otro" o sacar "ventaja" con esta reforma.

Dentro del grupo plurinacional hay sectores que consideran que la ley como está redactada actualmente es "sólida" y que existe un flujo de información y conversaciones multilateral entre todos los partidos que están llamados a secundarla. Por tanto, aconsejan que en el plano público lo deseable es mostrar que la amnistía atañe a todos y no es una cuestión entre PSOE y Junts dado que eso puede molestar a otros socios.