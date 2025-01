Sumar debate si secunda el veto del PSOE a la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar decidirá este miércoles por la tarde la posición de sus representantes en la Mesa del Congreso a la hora de decidir si se admite a trámite o se rechaza la proposición no de ley de Junts para instar al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza.

En el seno del grupo, Compromís ha manifestado que no tiene problemas a que se debata cualquier cuestión en la cámara, aunque no esté de acuerdo, mientras que IU ha calificado de "farol" la iniciativa del partido liderado por Carles Puigdemont, al entender que no cabe en el reglamento, y los 'comunes' apostaban por un acuerdo entre PSOE y Junts, dejando claro que no son partidarios de hacerles el juego también a PP y Vox.

La dirección del grupo, donde están presentes representantes de los distintos partidos, mantendrá un encuentro para fijar el sentido de voto de sus dos representantes en el órgano de gobierno del Congreso: Esther Gil y Gerardo Pisarello, según aseguran fuentes del grupo plurinacional.

El ala socialista del Gobierno ya confirmó que su determinación es vetar la tramitación de la iniciativa de Junts al considerarla injustificada, pese a ser conscientes de que puede hacer que los independentistas no apoyen los Presupuestos.

En la Mesa del Congreso, y a la vista de que el PP ya ha anunciado que apoyará su tramitación, el voto de Sumar será decisivo dado que su unión con los socialistas les garantiza la mayoría.

MAÍLLO: SE INVENTAN LA PNL AL NO ATREVERSE CON LA MOCIÓN DE CENSURA

Desde Sevilla el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha calificado de un "absoluto farol" la proposición no de ley planteada por Junts en el Congreso sobre la cuestión de confianza y ha pedido a ese partido que aclare si quiere ir "de la mano" de PP y Vox.

"Se han inventado una proposición no de ley para intentar abrir ese camino a sabiendas de que tiene que ser rechazada por la Mesa del Congreso porque no encaja en el Reglamento", ha añadido para lanzar que está convencido de que plantean esa iniciativa porque "les da vergüenza presentar una moción de censura, que sería lo suyo, con el PP y Vox".

El pasado lunes la portavoz de los Comunes y diputada en el Congreso, Aina Vidal, confiaba en que el PSOE y Junts pudieran llegar a un acuerdo antes del jueves para evitar la tramitación de la iniciativa sobre una moción de confianza.

Sobre si su formación permitirá que se tramite la iniciativa, dijo que no harán el juego a PP y a Vox y que cree que no es positivo para Cataluña que se pueda establecer esta alianza: "Es evidente que Cataluña necesita seguir avanzando en esta mayoría plurinacional y que no tenemos nada bueno a sacar de una posible mayoría conformada por el PP, Vox, y evidentemente, también por Junts", zanjó.