Sumar desconfía de que el PP quiera renovar el CGPJ y pide al PSOE rebajar la mayoría si persiste el bloqueo

Podemos critica que pactar con el PP no va a frenar la "ofensiva judicial"



MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que no confía en que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que, en caso de naufragar de nuevo la negociación entre populares y el PSOE, reclama que se acometa una reforma del sistema de elección para rebajar las mayorías ante situaciones excepcionales de bloqueo.

En rueda de prensa en el 'Espacio Rastro' de Madrid, Hernández ha expresado sus recelos sobre la voluntad del PP de remodelar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que llevan cinco años con mandato caducado, y que la postura de Sumar es clara de persistir la situación, al apuntar que habrá que cambiar la ley.

Cuestionada sobre si comparten la postura del PSOE, que ha admitido contactos recientes con los populares y esperan llegar a un acuerdo en próximos días, Hernández ha respondido que no le consta información sobre avances y que ahora toca ser prudentes.

Y respecto a si Sumar podría desmarcarse de un acuerdo entre PSOE y PP que no satisfaga al socio minoritario de la coalición, ha señalado que no entra en futuribles ni "van a ponerse la tirita antes de la herida". "Insisto, hay que modificar esa ley de mayorías y me remito simplemente a esto que acabo de apuntar", ha desgranado la secretaria de Organización.

En el seno de la formación insisten en su escepticismo respecto a que el PP acceda a renovar el órgano de gobierno de los jueces y que hace una semana el mensaje del Ejecutivo era que había que acometer reformas.

AYUSO AHOGA CADA VEZ MÁS A FEIJÓO TRAS SU REUNIÓN CON MILEI

Por otro lado, Hernández ha aludido a que la "lamentable" condecoración de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei, revela que la mandataria regional, Isabel Díaz Ayuso, "ahoga cada vez más" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"El PP debe decidir qué quiere ser. Si quiere ser el PP de Ayuso (...) o si tiene que ser un PP dentro de la Constitución y que se siente como oposición a negociar con altura de miras y con una visión de Estado y de país con nuestro gobierno", ha ahondado

Y es que ha censurado que es "muy triste" que el PP decida competir con la extrema derecha y demandan a dirigentes del PP que se sienten "horrorizados" con la estrategia de Ayuso que "levanten la voz". "Creemos que, de alguna manera, Ayuso ha desatado la carrera de sucesión a Feijóo", ha zanjado.

PODEMOS: HAY QUE DEJAR DE TENDER LA MANO AL PP

Por otro lado, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha alertado que un pacto PSOE y PP para renovar el CGPJ puede hacer que el "remedio sea peor que la enfermedad", sobre todo si la hipotética fórmula es que magistrados elijan a sus propios representantes.

"La solución no puede ser que los jueces fachas elijan a los jueces fachas", ha espetado para remarcar que eso implicaría que la "ultraderecha" siga controlando la institución y recrudecería la "ofensiva judicial" como "brazo armado" de la derecha política.

Por tanto, el dirigente morado ha instado al PSOE a que deje de tender la mano al PP y acceda a emprender una reforma del CGPJ para que la mayoría del bloque de investidura renueve la institución.