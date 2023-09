El Supremo da la razón a Pérez de los Cobos en sus recursos contra la decisión de Marlaska de no ascenderlo a general

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado este martes los tres recursos presentados por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos contra la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no proponer al Consejo de Ministros su ascenso a general de Brigada, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Este nuevo frente judicial, tras el ya resuelto por su cese como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020, se abrió después de la decisión de Interior de no contar con él para ser ascendido a pesar de su escalafón en la Benemérita.

En una entrevista concedida en mayo de 2021, el ministro defendió su decisión, a pesar de que Pérez de los Cobos quedó en el puesto número uno de los candidatos que solicitaron la promoción.

"Los ascensos los decide el Gobierno", comentó Grande-Marlaska, detallando que el procedimiento se estudia en el Consejo de Ministros a propuesta de Interior y Defensa. Según él, que se negara la posibilidad de promocionar a general a Pérez de los Cobos "no es una excepción ni nada extraordinario". "Esto ocurre siempre", enfatizó.

El titular del Interior recordó que no se asciende de coronel a general "por el orden de evaluación" que realiza el Consejo Superior de la Guardia Civil, un órgano colegiado asesor y consultivo que forma parte de la Dirección General del Instituto Armado, ya que la decisión final "depende de las necesidades y requisitos para los puestos que hay".

Al ser cuestionado sobre si había ocurrido antes de Pérez de los Cobos que se negara la inclusión entre los generales al número uno de la promoción, Grande-Marlaska señaló en COPE que "existen muchos precedentes" de propuestas elevadas por el Consejo Superior de la Guardia Civil para ascensos que luego el Consejo de Ministros no ha validado. "Existen precedentes, sé que existen porque se han trasladado en el recurso de apelación", comentó.

PRIMERA VICTORIA EN EL SUPREMO

Cabe recordar que Pérez de los Cobos quedó restituido el pasado agosto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por orden del Supremo, tras batallar su cese en el alto tribunal.

Pérez de los Cobos fue cesado en mayo de 2020, concretamente un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la COVID-19 y de que agentes de la Comandancia de Madrid iniciaran una investigación --luego archivada-- por orden de una juez sobre la posible conexión de la manifestación feminista del 8-M y la expansión de contagios.

El coronel alegó en uno de sus recursos que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal", como hubiera ocurrido en el caso de "informar a los responsables políticos del Ministerio de Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".

En un primer momento, el juez de la Audiencia Nacional Celestino Salgado declaró "ilegal" este cese al entender que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad". Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio la razón a la Abogacía del Estado, al considerar que no hubo "desviación de poder" por deberse a una pérdida de confianza. Lo contrario, adujo, supondría eliminar la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial.

Finalmente, el pasado 28 de marzo el TS dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la primera sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional.

Tras conocerse el fallo del Supremo, Grande-Marlaska aseguró que iban a cumplir la sentencia, aunque reiteró que la decisión de cesarlo estaba justificada por pérdida de confianza debido a la filtración del informe del 8-M y a que no comunicó a sus superiores la práctica de esta diligencia, como había hecho anteriormente con otras novedades. Según él, en ningún momento desde la cúpula de Interior el interés fue conocer "el contenido" de dicho de informe.