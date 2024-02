Tellado niega reuniones con la trama de Koldo y asegura que su única relación con ellos es compartir el Congreso

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha negado haberse reunido con Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos que está investigado en una trama de supuesto cobro de comisiones en contratos de pandemia, y ha asegurado que su única relación con esa red es compartir los escaños del hemiciclo.

Según figura en un auto judicial del 7 de febrero, Koldo García dijo a un investigado de la trama que "había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". Según precisa, el presunto 'cerebro' de la trama, el empresario Juan Carlos "Cueto, contactó el 2 de diciembre de 2023 al exasesor de Ábalos y éste le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente".

"Para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha zanjado Tellado en los pasillos del Congreso".

Según asegura, sí que tiene "relación con miembros de la trama" por compartir el hemiciclo con Francina Armengol, que cuando era presidenta de Baleares contrató con ese empresario; con José Luis Abalas, que fue ministro de Koldo, y con Santos Cerdán, que fue quien promovió a García Izaguirre en el partido. "Esa es toda mi relación con los miembros de la trama", ha remachado.

Además, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha afirmado que las informaciones publicadas son "una cortina de humo" y una "estrategia de distracción" del PSOE: "Categóricamente no hemos tenido ninguna relación personal con el señor Koldo García, ninguna entrevista personal, ninguna llamada telefónica y por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver con todo eso", ha insistido.

A su juicio, quien debe dar explicaciones es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que este jueves se ha publicado que la trama se reunió con su esposa, Begoña Gómez. "Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre", opina.