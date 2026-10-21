Tellado propone al PSOE un 'cara a cara' sobre vivienda entre la ministra Isabel Rodríguez y Juan Bravo

El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP y director de campaña de la formación, Miguel Tellado, ha planteado este miércoles a la exvicepresidenta del Gobierno y responsable de estrategia del PSOE, María Jesús Montero, un debate 'cara a cara' en materia de vivienda entre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

En concreto, Tellado ha remitido una carta a Montero solicitando ese debate de vivienda porque la vivienda era "la coartada" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para adelantar las elecciones generales. Por eso, el PP ha subrayado que "acepta el reto". "Veamos el interés del PSOE por debatir sobre el primer problema de este país", han asegurado fuentes de la formación.

El PP ha señalado que, pese a que el escrito llegó por mensajero a la sede del PSOE de la calle Ferraz, allí "se negaron a recoger la carta". "Eso sí, una trabajadora del partido bajó, la abrió, la fotografió y denegó la recepción. Aun así, la hemos remitido también por email", han señalado fuentes del PP.

Sin embargo, minutos después el PP ha remitido a los medios una imagen con el acuse de recibo de la carta enviada por Tellado. "Sanchismo hasta para responder a una carta", han exclamado los 'populares'.

LA CARTA DE TELLADO A MONTERO

En su carta, Tellado recalca que el problema de la vivienda "atenaza a millones de españoles que esperan de sus representantes públicos soluciones inmediatas". Y subraya que el presidente del Gobierno ha adelantado las elecciones "incumpliendo su palabra de agotar el mandato y lo ha hecho con la coartada de adelantar la respuesta al drama habitacional" que vive España.

"Entiendo que no te sientas responsable de los errores del Gobierno socialista porque apenas fuiste vicepresidenta ocho años, pero seguro que en tu nueva condición de dirigente de la oposición entiendes que este asunto no puede esperar", asegura Tellado con ironía.

El dirigente del PP señala que los recientes "escándalos" en torno a las empresas de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez --que dimitió el pasado viernes-- y o "del piso facilitado al ex jefe de Gabinete del presidente del Gobierno por un valor inferior al de mercado" no pueden ser "excusa para que el PSOE intente opacar ahora el debate de la vivienda".

"Con el ánimo de exponer con toda claridad nuestras propuestas a los españoles, me dirijo a ti para proponerte la celebración de un debate cara a cara entre la ministra de Vivienda y candidata por Ciudad Real, Isabel Rodríguez y nuestro vicesecretario responsable de vivienda y candidato por Sevilla, Juan Bravo", señala Tellado en la misiva.

El secretario general del PP dice que está seguro que el PSOE querrá "defender con orgullo" su gestión en esta materia "tan sensible", igual que el Partido Popular quiere "explicar con detalle las propuestas de la alternativa" que plantea.

"Agradezco de antemano tu voluntad de colaborar en la organización de este debate, puesto que nadie entendería que vuestra renuncia a explicar las políticas a las que Pedro Sánchez pretende dar continuidad durante otros cuatro años", concluye Tellado en su carta.

FEIJÓO PROMETE UNA LEY ANTIOKUPAS Y LEY DEL SUELO AL LLEGAR A MONCLOA

Precisamente este miércoles en un acto en Sevilla, junto al presidente de la Junta de Andalucía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que si llega al Palacio de la Moncloa aprobará en sus primeros 100 días de gobierno una Ley Antiokupas para proceder a desalojas en 48 horas, una nueva Ley del Suelo y una Ley de reforma de la propiedad horizontal.

Además, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha prometido crear un millón de viviendas, deducciones fiscales para inquilinos y propietarios, y "la mayor ayuda de la historia" a los jóvenes para comprar una vivienda.