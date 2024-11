Temporal- Sumar evita aclarar si apoya la vía de activar el Estado de Alarma: Es decisión del Gobierno y de los expertos

IU y Podemos lo han demandado abiertamente mientras Compromís reclama que se aparte a Mazón al frente de la gestión

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha evitado aclarar si apoyará en el seno del Gobierno la posibilidad de declarar el Estado de Alarma para que la administración central tome el control de la gestión de los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana, como han reclamado esta mañana IU y Podemos.

En este sentido, ha limitado a señalar que esa opción es debe adoptarse en el seno del Consejo de Ministros y siempre en función del criterio de los expertos, aunque es consciente también que la gestión del presidente valenciano, Carlos Mazón, es deficiente.

Así lo han trasladado la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, y su homóloga en Comunicación, Elizabeth Duval, para exponer que lo prioritario ahora es la máxima coordinación y el compromiso de desplegar todos los efectivos necesarios en las zonas afectadas, con vistas a acelerar la reconstrucción de la comarca.

Cuestionadas de forma reiterada sobre si Sumar defenderá la declaración del Estado de Alarma, Hernández ha respondido que Sumar está "abierta" a cualquier propuesta enfocada a resolver la situación de desamparo de varios municipios con la mayor celeridad, pero que en cualquier caso es un debate que corresponde no a formaciones sino a nivel de Gobierno, y en concreto, al Consejo de Ministros.

No obstante, luego ha precisado que la declaración del Estado de Alarma "no está encima de la mesa" y no pueden hacer una "valoración seria" de la posibilidad que defiende IU. Es más, ha desgranado que como fuerza de Gobierno les toca ser "rigurosos" y poner en foco en la tarea que están desplegando los ministros de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza.

NO HACER DEL DEBATE COMPETENCIAL UN "CIRCO"

Hernández ha insistido en que tienen que hablar de las cosas que interesan a los valencianos, "haciéndose cargo de su indignación", y promover la máxima coordinación entre administraciones para retomar la normalidad cuanto antes, en vez de convertir el objetivo de la reconstrucción de las zonas afectadas por el temporal en un "circo" desde el debate político.

Por otro lado, Duval ha desgranado que hubo una mala gestión de la Generalitat valenciana el martes, dado que había avisos de riesgo de inundaciones ya se habían producido, pero que ahora lo esencial es ponerse a lo que aconsejen los expertos, que son los que determinan ahora cuál es la mejor cadena de mando.

Así, ha desgranado como su compañera que ya habrá momento de exigir responsabilidades políticas al Gobierno autonómico, pero que ahora no es el momento de caer en el debate político en quien debe recaer en máxima responsabilidad de la gestión de las consecuencias del temporal. Como Hernández, ha puesto el foco que lo esencial es garantizar la máxima colaboración entre el Ejecutivo estatal y autonómico.

IU, PODEMOS Y COMPROMÍS

Esta mañana el coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado que el Gobierno declare el Estado de Alarma y "tome el control" de la gestión en lugar de la Comunidad Valenciana, explicando que esa postura era la que defendían y aspiraban a que fuera mayoritaria entre todas las formaciones que componen Sumar.

A su vez, portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Joan Baldoví, ha exigido que Mazón "se aparte" de la gestión de la DANA "o que lo aparten", ya que lo ve "incapaz de resolver esta crisis". Y Podemos, por su parte, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje su "lucha táctica" con su homólogo valenciano y tome el control de la gestión, ante la ineptitud y negligencia de Mazón.

Respecto a los incidentes en la localidad valenciana de Paiporta ante la visita del Rey, Sánchez y Mazón, Hernández ha expresado su condena a la agresión sufrida por el presidente del Gobierno y ha comentado que ese acto "no tocaba", en alusión al malestar que había entre los vecinos por la falta de ayuda.