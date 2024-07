Tezanos dice que acertó el partido ganador en 37 de 40 elecciones desde que preside el CIS

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado que acertó el partido ganador en 37 de las 40 elecciones que ha habido desde que preside el órgano sociológico.

De esta forma se ha pronunciado Tezanos este lunes durante el curso 'El estudio de la opinión pública en las sociedades democráticas', enmarcado en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de los que es director.

De hecho, ha subrayado "las encuestas hay que tomárselas con cuidado". Aún así, ha mantenido que aunque el sistema que utiliza el CIS no sea "el más perfecto del mundo", sí que cree que es "lo más que se puede hacer ahora mismo". Por ello, ha hecho gala, del acierto del organismo en cuanto al ganador em las elecciones: "De los 40 procesos electorales que ha habido --desde que lo preside--, en 37 el CIS estimó el partido que ganó las elecciones", ha sentenciado.

Asimismo, se ha mostrado contrario a la norma que evita publicar encuestas los cinco días anteriores a una fecha electoral ya que, según piensa, "no tiene sentido" y "es ponerle puertas al campo", por lo que ha animado a los partidos políticos a cambiarla. "Claramente los partidos políticos tendrían que ponerse de acuerdo y suprimir esa norma tan absurda", ha apostillado.

De esta forma, ha explicado que la norma, tipificada Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General; es "ponerle puertas al campo". Como justificación, ha hecho referencia a las encuestas "difundidas por digitales" en los últimos días de campaña "que ahora ya se hacen de manera abierta", lo que ejemplifica el "absurdo" de la norma.

Del mismo modo, ha criticado que las encuestas a pie de urna que se publican el día de la fecha electoral son en realidad "encuestas que se hacen el día anterior". Por lo que, aún reconociendo que las encuestas que publican los medios de comunicación "influyen" en la opinión pública --ha matizado que "no se sabe realmente cuanto--", no entiende no poder publicar las encuestas cuando se tienen los resultados.

En este sentido, ha dicho que "tendría que haber más autorregulación en el sector" y ha cargado contra "esos pequeños periódicos digitales" que publican encuestas que son "pura invención". Así, ha recordado una encuesta que aseguraba que "el 80,5% de las personas" pensaba que Tezanos debe dimitir. "A mí no me conoce tanta gente", ha ironizado.

OBSESIÓN POR CONOCER LA OPINIÓN PÚBLICA

En otro orden de cosas, ha mantenido que el interés por conocer la opinión pública se ha convertido en una "obsesión", "hasta el punto de que un medio puede llegar a publicar 7 encuestas diferentes en un mismo día". "A veces puedes pensar que es un poco absurdo gastar tanto dinero cuando si esperas unos días lo sabes con certeza", ha deslizado.

Además, ha recordado que "las encuestas son algo relativo" y que el órgano que preside dedica sólo "un 15% de su tiempo aproximadamente a realizar encuestas electorales", por lo que a su juicio está "sobrevalorado esta atención a las encuestas".

TENDENCIAS SOCIOLÓGICAS EN ESPAÑA

Así las cosas, ha hecho un repaso por las tendencias que el CIS ha detectado en sus últimos sondeos. Según ha mantenido, "el porcentaje de personas que vota siempre al mismo partido se ha ido reduciendo" y se encuentra ahora en torno al 39% del electorado, siendo alrededor del 54% "los que votan por un partido u otro según el momento".

Además ha comentado como "anécdota" que las personas jóvenes cada vez son más reticentes a contestar a las encuestas por teléfono. "Muchas personas jóvenes nos dicen que no contestan por teléfono que se lo mandemos por internet", ha contado como algo "sorprendente".

Del mismo modo, ha reflejado que "uno de cada diez electores toman su decisión en el colegio electoral" y que, del 14% de la ciudadanía que decidió su voto el mismo día de la fecha electoral durante las elecciones europeas, "un 30% --dentro de ese 14%-- cambió su intención de voto durante la campaña más de tres veces".

Por otra parte, ha explicado que "la mayoría de la población tiende a ubicarse en los cinco espacios de la izquierda", por lo que "podríamos decir que la mayoría de la población española se siente moderadamente de izquierdas".

También ha destacado que existe "un crecimiento importante de la extrema derecha" en España, aunque ha matizado que "a pesar de todo lo que se suele decir en los medios", el "proceso de radicalización es mayor a la izquierda que a la derecha".

Asimismo, ha expuesto que "cada vez se vota menos por ideología y más por simpatías personales". Una tendencia que hace que el "42% de los españoles" prefiera a Sánchez como presidente del Gobierno, algo que ha contextualizado asegurando que los "movimientos de simpatía" detectan "cuando hay una persecución excesiva".