Tezanos no dice si dimitiría con una resolución del Senado en su contra, pero sí lo haría si se halla "algo irregular"

Denuncia un intento del PP de imponer "censura previa" a las encuestas del CIS y ve "desmedidas" las críticas



MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha eludido responder si dimitiría en el caso de que la comisión de investigación del Senado sobre la institución que dirige dictaminara una resolución en su contra. Eso sí, ha sostenido que en el caso de que se encontrara "algo irregular" en la institución sí dejaría el cargo.

"No hay nada irregular en el CIS. Si descubrieran algo irregular en el CIS, a mí me cuestionaría, y si hay una irregularidad, yo personalmente, sin que nadie me pida y que fuera yo responsable de ello, yo desde luego dimitiría. Eso es evidente", ha declarado en una entrevista de RNE, recogida por Europa Press.

Preguntado sobre si dejaría el cargo en el caso de que el Senado dictamine una declaración en su contra por su papel en el CIS y por el sondeo flash de abril sobre Pedro Sánchez, Tezanos se ha limitado a decir que en dicha encuesta no se incluían preguntas ni de las elecciones catalanas ni europeas, y que por ello la denuncia del PP es un "sinsentido". También ha denunciado un intento de los de Alberto Núñez Feijóo de "establecer una censura previa".

"No preguntábamos nada sobre las elecciones catalanas, ni sobre las europeas que venían después, es un sinsentido, porque quien nos denunció era el representante del PP en las elecciones catalanas (...) ¿Qué problema hay? ¿Nos van a establecer una censura? ¿Otra vez censura previa? Esto es desmedido", ha explicado el presidente del CIS.

Tezanos también se ha cuestionado si es posible "multar a alguien por hacer una encuesta", y ha vuelto a justificar aquel sondeo alegando que el CIS depende de la Presidencia del Gobierno y es "lógico" preguntar por un hecho que "impactó" a la ciudadanía. Asimismo ha ironizado con que sería "absurdo" cambiar datos de los sondeos: "Eso es de tontos, si haces encuestas es para saber qué piensa la gente".

Por último, Tezanos ha cargado contra el PP por sus críticas de "colonización" del Gobierno en las instituciones del Estado, recordando que cuando los 'populares' ganaban las elecciones ellos también hacían lo mismo. "Dense cuenta ustedes de que nos están metiendo en un debate disparatado", ha zanjado.