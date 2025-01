Torres, antes de comparecer el martes en el Senado por el 'caso Koldo': "Hay alguien interesado en manchar mi imagen"

Asegura que no tiene "trato" con De Aldama y reclama al PP las pruebas de sus acusaciones

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que "hay alguien interesado" en "manchar su imagen", ante su comparecencia la próxima semana en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado.

Así lo ha trasladado en una entrevista en RTVC, recogida por Europa Press, en la que ha aseverado que las acusaciones del presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, y de las que el PP, en su opinión, ha sido "altavoz"; son "falsas" y sólo pretenden hacerle "daño político". En este sentido, ha señalado que espera que los 'populares' muestren "pruebas" al respecto.

"Espero que el Partido Popular el martes muestre en la comisión del Senado pruebas de que yo he pedido mordidas, de que yo he estado en pisos determinados, incluso, como decía quien me acusó, con señoritas", ha declarado, para después afirmar que "lo que se pretende" es "ver si manchan la imagen de Torres, porque hay alguien que está interesado en que así sea".

Al hilo, ha asegurado que "no ha mentido" y que en su citación del próximo martes "quedará absolutamente claro" todo, y ha lamentado tener que estar "superando campañas difamatorias", cuando quienes "mienten", a su juicio, son Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la propia líder de los 'populares' en la capital.

"Si ellos quieren buscar quién miente, lo tienen más fácil. El jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid, que ha mentido ante el Tribunal Supremo, o la propia presidenta, que llegó a mentir diciendo que era Hacienda quien le debía dinero a su pareja", ha espetado.

"DEMOCRACIA NO ES ENFANGAR CON MENTIRAS Y FALSEDADES"

Preguntado también por si ha pensado en dimitir durante este proceso, el ministro ha respondido que es "evidente" que "no somos de hierro" y que, como consecuencia, ya ha presentado una demanda por "difamación" a causa del "daño producido". Con ello, ha señalado que "claramente" hay "intereses" detrás, puesto que él no tiene "trato" con De Aldama, y que "no se puede probar" lo que "nunca ocurrió".

"Creo que cuando la persona que afirma eso, que sabe que es mentira, lo hace, repito, no porque tiene más argumentos para su defensa, sino porque quiere hacer daño político a alguien a quien no trata, que soy yo, es porque hay otros intereses, claramente", ha sentenciado, concluyendo que la democracia es "saber ganar y perder" pero "no enfangar a la gente con mentiras y falsedades".