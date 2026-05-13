Torres censura la "paranoia" de Clavijo con el desembarco del 'MV Hondius' por el brote de hantavirus

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios, en el puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Álex Rosa

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha censurado este miércoles la "paranoia" del presidente canario, Fernando Clavijo, al recordar las "teorías" por las que el líder insular desautorizó el fondeo del crucero 'MV Hondius', en el que había 14 españoles dentro y fallecieron al menos tres personas por hantavirus.

"Cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado", ha agregado el ministro sobre Clavijo en una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, en la que ha aseverado que considera que el presidente autonómico "se ha visto arrinconado" tras cometer un "tremendo error político" durante la gestión del crucero.

En este sentido, también ha dicho que Clavijo "ataca a los demás para intentar defenderse él, y queda en evidencia", pues, en su opinión, Canarias es una "tierra acogedora que vive de la llegada de otras personas".

Asimismo, ha echado en cara al líder de Coalición Canaria que pida solidaridad respecto a la acogida de menores migrantes que llegan al archipiélago de manera irregular, pero haya rechazado acoger al crucero infectado: "Si estamos pidiendo al resto de España solidaridad con los menores no acompañados, tenemos que darla".

Dicho esto, ha asegurado que él sigue "tendiendo la mano" al presidente canario "en defensa del interés general", pero no permitirá "a nadie" que le dé "lecciones de canariedad".

LA REUNIÓN DEL SÁBADO FUE "MUY TENSA"

Al hilo, ha recordado que la última reunión que mantuvieron con el gobierno canario, el sábado por la noche, fue "muy tensa". Según ha explicado Torres, Clavijo anunció en una rueda de prensa que no iba a autorizar el fondeo, algo que no sabían en el Ejecutivo central, y que la principal preocupación para el presidente regional era que el barco tenía que zarpar "en la noche del domingo.

En este sentido, el ministro ha recordado que el organismo internacional de Protección Civil, al que también pertenece el Gobierno de Canarias, ya había acordado anteriormente que la hora límite del fondeo serían las 19 horas del lunes 11 de mayo "por razones logísticas".

"No fue posible en esa última reunión del sábado llegar a un acuerdo que si lo conseguimos con otras cosas, como por ejemplo, el fondeo", ha deslizado Torres.

LA CUARENTENA "ESTÁ BLINDADA"

En otro orden de cosas, quien fuera presidente de Canarias durante la pandemia de Covid-19 ha afirmado que la cuarentena de los 14 españoles que estuvieron en el crucero --entre los cuales hay un positivo en hantavirus-- está "blindada judicialmente" siempre que las "autoridades sanitarias así lo prescriban".

Sobre dicha cuestión, ha recordado que en 2020, a principios de la pandemia, dieron la orden de que mil personas, que salieron al Carnaval de Santa Cruz, volvieran a su hotel para hacer una cuarentena de los 15 días que eran necesarios para el coronavirus.