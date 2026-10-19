Tres detenidos en Almería acusados de participar en la muerte de un policía en Bélgica

Archivo - Coche patrulla de Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha colaborado en una investigación en la que se ha detenido en Almería a tres sospechosos de participar en la muerte de un policía en Bélgica ocurrida el pasado martes, 13 de octubre, y que deja seis arrestados por su presunta participación en estos hechos.

Los tres arrestados en España tienen antecedentes por tráfico de drogas y contaban con órdenes de detención internacional, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Las detenciones se practicaron en el marco de la investigación por la muerte en la región de Bruselas de un policía de 41 años, según adelantó la Fiscalía belga. Medios de este país han apuntado que los sospechosos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional para proceder a su extradición. La muerte del policía belga deja en total seis personas detenidas, cinco mayores de edad y un menor, todos ellos originarios de Bruselas.

PRETENDÍAN HUIR A MARRUECOS

Dos de los sospechosos fueron detenidos en Bélgica y otro en una estación de París; las autoridades belgas sospechan que los tres localizados en Almería pretendían huir a Marruecos.

El agente belga falleció en la noche del 12 al 13 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza cuando fue a inspeccionar un vehículo que había sido robado a mano armada en Tubize.

La Fiscalía de Bélgica ha agradecido el apoyo prestado por la Guardia Civil "movilizando equipos día y noche" para dar con el paradero de los detenidos.