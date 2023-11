El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio sobre los gastos del 1-O y la acción exterior por la amnistía

La vista empieza sin la presencia de Puigdemont, al que se le denegó comparecer por videoconferencia



MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC de suspender la vista de este viernes por la proposición de ley de la amnistía y ha decidido celebrar el juicio que se sigue contra ellos y otros excargos del Govern --incluido el expresidente Carles Puigdemont-- por la responsabilidad contable del presunto desvío de gastos relativos al 1-O y la acción exterior del 'procés'.

La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento ha llegado a esta conclusión tras haber escuchado al resto de defensas y a las acusaciones --ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC)-- en la vista que tiene lugar este viernes en la sede de Madrid. Ha apuntado, sin embargo, que luego se pronunciará por escrito si suspende el procedimiento ante la proposición de ley de amnistía.

Fue el martes cuando los encausados de ERC pidieron la suspensión del juicio a la espera de la aprobación de la ley de amnistía toda vez que el PSOE presentó el lunes en el Congreso la proposición de ley. Los republicanos alegaron que era "altamente probable" que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de este viernes podía "acarrear cargas procesales innecesarias".

Los de ERC no han sido los primeros en pedir la suspensión de la vista. De hecho, recientemente Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí solicitaron que no se celebrara la vista porque consideraban que primero debía haber una resolución penal firme. El TCu desestimó esta petición.

Este viernes, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana han mostrado su oposición a que se suspenda la vista. El representante del Ministerio Público ha asegurado que, aunque la petición se basa en la economía procesal y "no puede hacer otra cosa que agradecer" la solicitud porque son principios que comparte, tiene que oponer porque la suspensión "no se puede subordinar a un acontecimiento futuro".

La Fiscalía ha recordado que la proposición de ley aún no ha sido admitida por la Mesa del Congreso y ha precisado que hasta que el texto no se convierta en ley y entre en vigor no pueden aplicarse los efectos de la misma. "Por lo tanto, no cabe en el momento presente la suspensión", ha apuntado el fiscal.

Se prevé que la vista de la práctica de la prueba dure solo un día y que las conclusiones --tanto de las acusaciones como de las defensas-- se presenten después por escrito. La sesión ha empezado sin la presencia de Puigdemont, que debía comparecer a declarar después de que el tribunal rechazara que compareciera por videoconferencia.

35 EXCARGOS DEL GOVERN

En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta --además de Puigdemont-- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y JordiTurull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.