La UCO detecta que la trama consiguió este año un contrato de la RFEF tras presentar ofertas ficticias

El hermano del ex director jurídico de la RFEF, Pedro González Segura, Ángel González Segura (d), a su salida del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, a 22 de marzo de 2024, en Majadahonda, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Los investigadores ven a la Federación "dispuesta" a "seguir pagando" la defensa de Rubiales aunque ya no sea presidente



MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que varios investigados en la causa de presunta corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) participaron para que el organismo adjudicara un contrato en febrero de este año a la constructora Gruconsa, tras presentar "ofertas ficticias".

En concreto, los investigadores señalan que hay indicios de que el hasta hace poco asesor jurídico de la Federación, Tomás González Cueto, habría participado en la aprobación de una nueva obra para Gruconsa a través de la Comisión Económica de la RFEF.

Así consta en un atestado, que forma parte del sumario del caso y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Guardia Civil indica que el directivo de la constructora Ángel González Segura sería quien realizó, junto a otra persona, las "ofertas ficticias" de otras dos empresas para que Gruconsa consiguiera la adjudicación, "con la connivencia de directivos y empleados de la RFEF".

Los investigadores ponen el foco en la relación personal de González Cueto con González Segura, detallando que el pasado 7 de febrero ambos se reunieron para comer en el restaurante De María de Majadahonda. Tras esa reunión se intervino una conversación telefónica en la que el constructor habla de preparar un proyecto nuevo para la Federación.

Según la UCO, el directivo de Gruconsa mantendría en la actualidad contacto telefónico y reuniones con directivos de la Federación para conseguir proyectos de obra y cobrar facturas pendientes de trabajos previos.

En conversaciones intervenidas por los investigadores, González Segura explica a la persona con la que realiza las falsas ofertas que tienen que buscar otras dos empresas de total confianza y con las que no se hayan presentado ya, cuidándose de que "no haya dudas y que no parezca un copia y pega de dos empresas distintas".

Además, el directivo también llama a la misma persona para comunicarle que está cambiando los precios. "Estos tienen claro que lo que quieren es que haya mucha diferencia, a tomar por culo. Así de claro lo tienen", le dice.

Es finalmente el pasado 27 de febrero cuando desde la RFEF comunican al directivo de Gruconsa que se ha aprobado todo en la Comisión Económica, en la que --según la UCO-- habría participado también Pedro González Segura, hermano del constructor y entonces director de los servicios jurídicos de la Federación.

Sobre este aspecto, los agentes subrayan que el Código de Cumplimiento Normativo de la RFEF considera conflicto de intereses que personas vinculadas a un empleado federativo participen en actividades que generen intercambio de bienes o servicios.

Es por eso que --añaden-- la supuesta involucración de Pedro González en la contratación de Gruconsa, donde su hermano Ángel es directivo, supone contravenir esa normativa de la RFEF.

COSTAS DE RUBIALES

Y en el mismo atestado, fechado a finales de marzo, los investigadores indican que en la Federación de Fútbol existe actualmente un "debate interno" sobre si se deben seguir pagando las costas judiciales del expresidente Luis Rubiales.

Tras analizar diferentes llamadas, la UCO llega a la conclusión de que la Federación "está dispuesta a seguir pagando los asuntos de índole penal en los que está involucrado Rubiales dado que se originaron en el ejercicio de su cargo, pero no los asuntos civiles, ya que constituyen reclamaciones personales de éste".

Señalan que González Cueto habría tratado de pagar con dinero federativo honorarios a un abogado que representó al expresidente en la jurisdicción civil, pese a que la RFEF tomó la "determinación" de no costear los gastos de procesos civiles de Rubiales.