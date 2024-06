UGT destaca la ética de Díaz al dimitir y atribuye las críticas a quienes rechazan el SMI y la jornada de 37 horas

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho una demostración de "ética y responsabilidad" en política dimitiendo como líder de Sumar, y ha considerado que quienes la critican y "quieren bajarla del coche oficial" lo hacen porque rechazan la jornada 37 horas y media y que se suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Yolanda Díaz ha hecho una demostración de su ética, su responsabilidad, su saber hacer y no ha fingido algo que en política suele ser habitual", ha expresado Álvarez en unas jornadas de digitalización, resaltando que la forma de actuar de Díaz le parece "extraordinariamente positiva" porque "humaniza la política" y se ha echado "a la espalda" los malos resultados de Sumar en las elecciones europeas.

Ha calificado de "gratuitos" a los "permanentes chascarrillos" sobre "bajarla del coche oficial", y ha asegurado que quienes los formulan pretenden que abandone el Ministerio porque están en contra de la reducción de jornada laboral a 37 horas y media o que se continúe subiendo el salario mínimo.

"Las políticas impositivas sobre el reparto de la riqueza, como es público y notorio, no han gustado a los más poderosos de nuestro país y me parece que lo que está pasando y las reacciones que estamos viendo también obedecen a esa situación", ha proseguido Álvarez

También ha resaltado que Díaz "ha tenido mucho que ver" en el impulso del contrato indefinido que "hoy tienen tres millones y medio de personas", entre otras medidas sociales como que los 'riders' "tengan regulada su situación". También ha resaltado que la vicepresidenta primera seguirá en el Ministerio con "negociación y acuerdo como lo ha hecho durante los últimos años".

El secretario general de UGT ha añadido que Sumar se ha hado cuenta de que "alguna cosa no ha funcionado" tras las elecciones europeas y que por ello "quiere dar paso a un debate" que "ya verán a cómo acaba". "A mí no me parece que tengamos que sacar resoluciones precipitadas", ha añadido.

Por último, Álvarez ha hecho un llamamiento tanto a Sumar como al resto de los partidos de izquierdas a que sean "conscientes" de que los trabajadores y las trabajadoras de este país "les necesitan".