UPN recuerda a Caballero a los 22 años de su asesinato y pregunta a Sánchez si "ha merecido la pena" el apoyo de Bildu

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de UPN en el Congreso, Carlos García Adanero, ha recordado en el Pleno de la Cámara el aniversario del asesinato por ETA del portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Pamplona Tomás Caballero, hace hoy 22 años, y ha preguntado al presidente del Gobierno si le "ha merecido la pena" el apoyo de "los que celebraron aquel asesinato y nunca lo condenaron", en referencia a EH Bildu y su abstención en la investidura de Pedro Sánchez.

El diputado ha intervenido en el debate sobre la prórroga del estado de alarma y ha recordado en primer lugar a las víctimas del Covid-19 y a quienes sufren la enfermedad.

A continuación, ha recordado que el 6 de mayo de 1998 ETA asesinó en Pamplona al portavoz de UPN en el Ayuntamiento de la capital navarra, Tomás Caballero. "Y tengo que decir una vez más, y me duele decirlo señor Sánchez, que usted sabe que es presidente con los votos de aquellos que celebraron aquel asesinato y que nunca lo condenaron y le tengo que preguntar si le ha merecido la pena pasar esa línea roja", ha agregado el portavoz.

García Adanero ha continuado con su discurso pero se ha interrumpido al interpretar que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se sonreía ante su comentario. "A mí no me hace ninguna gracia señora vicepresidenta. Me parece un tema muy serio, lo más serio que ha pasado en este país junto con lo que está pasando ahora", le ha dicho el portavoz, mientras Calvo, con mascarilla en la cara, ha negado con la cabeza.