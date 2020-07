Urkullu escribe a Sánchez para poder incrementar deuda y déficit, pero rechaza subida de impuestos

Pide "una clarificación" a PP+Cs sobre el cumplimiento del Estatuto, y aboga por "el reconocimiento nacional de Euskadi" y la bilateralidad

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el Gobierno Vasco mantiene "una tensión y un pulso constante" con el de Pedro Sánchez, y ha revelado que ayer escribió al presidente por "una cuestión importante y grave" respecto al cuarto tramo, por caída de recaudación, del Fondo Covid no reembolsable de 16.000 millones, con el fin de que Euskadi pueda incrementar la deuda y el objetivo de déficit.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Urkullu ha reiterado que intentan negociar con el Ejecutivo central que Euskadi pueda incrementar la deuda y el objetivo de déficit, "siendo una Comunidad absolutamente saneada desde 2017, con objetivo de déficit cero, con un equilibrio presupuestario".

Por ello, ha indicado que mantienen una "tensión constante", también en lo referente al cumplimiento del Estatuto, "compromiso" adquirido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en enero del pasado año.

"Es una relación de tensión, de pulso constante. Lo hemos vivido también en el modelo de gestión del estado de alarma con el mando único, no contemplando a los presidentes de las comunidades autónomas, que son los representantes ordinarios del Estado, como autoridad delegada para la gestión del estado de alarma, invocado de manera unívoca por el Gobierno español", ha añadido.

En todo caso, ha dicho que "hay que seguir adelante, pese a las dificultades". A su juicio, ha habido tentaciones "recentralizadoras" en varios ámbitos, y ha apuntado que se mantienen en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, algo que "no es aceptable".

IMPUESTOS

Iñigo Urkullu ha recordado que Euskadi tiene su propia política fiscal y una presión fiscal superior a la del conjunto del Estado, por lo que se ha comprometido a no subir impuestos. "Creo que no es la fórmula idónea, por lo menos en Euskadi. Creo que la fórmula tiene que ser la de la reactivación de la economía y ayuda a la generación de empleo, y no por vía de subida de impuestos", ha apuntado.

Tampoco considera que se deberían incrementar impuestos en el resto del Estado porque puede recurrirse a la emisión de bonos de deuda y la reactivación económica.

El lehendakari ha apostado por "ua reflexión y revisión" de la situación del modelo económico y productivo, ante el hecho de que se hable de "impuestos a las rentas más altas, cuando las medias con las imperantes también en el Estado español, además, con dificultades" o de los beneficios de las rentas de capital y de las grandes empresas.

En esta línea, no estima que lo que se pueda captar a través de las rentas de capital o de las grandes empresas, "sea suficiente para hacer frente a esta situación solo por la vía del incremento de los impuestos".

CIUDADANOS

El Lehendakari ha señalado que un posible acercamiento del PSOE a Ciudadanos, primero lo tendrá que abordar con Unidas Podemos", y ha recordado que, en su momento, Pedro Sánchez ya pactó con Ciudadanos, en su primer intento de ser presidente del Gobierno.

No obstante, ha recordado que los socialistas ahora tienen un apoyo de investidura de determinadas formaciones políticas, entre ellos el PNV, y ha subrayado que, hasta ahora, el partido naranja "ha denostado los derechos históricos" del pueblo vasco.

Ante el hecho de que en Euskadi, Cs concurra en coalición con el PP,

ha reclamado una clarificación sobre su compromiso con el Estatuto, "no ya solo con los derechos históricos", porque los populares en el Parlamento vasco han dicho que el texto estatutario está cumplido, "que es absolutamente irreal", cuando" todavía quedan 29 materias por ser transferidas".

"¿Cuál es el compromiso de PP+Cs?, está por ver. Yo necesito clarificación", ha apuntado, para recordar que, si el PSOE opta por una relación con Ciudadanos, "tiene un compromiso con el PNV de apoyo a la investidura" por el que aquellos ámbitos de acuerdo que trasciendan de los partidos que le han apoyado la investidura, tiene que comunicárselo previamente a los jeltzales.

Tras señalar que el Concierto Económico vasco y el Cupo han sido figuras "controvertidas" al ser atacados por ciertos partidos, como Ciudadanos, ha recordado que "obedecen a unos derechos respetados y amparados en la Constitución". "Si esta pudiera ser una fórmula en todo el Estado español, yo no tengo nada que decir", ha remarcado.

PSE-EE

Sobre la posibilidad de reeditar el nuevo Gobierno Vasco con el PSE-EE como socio del PNV, ha destacado que tienen "una base de trabajo suficiente", ambos partidos se conocen "bien" y mantienen un programa de Gobierno "conciliado" que se ha gestionado "de manera muy satisfactoria".

Además, ha recordado que también gobiernan en las diputaciones forales, los ayuntamientos de las capitales y otros municipios vascos, y ha recordado que los jeltzales también tienen una relación con el PSOE en el ámbito del Ejecutivo del Estado y en las Cortes Generales.

"Hay una base suficiente de conocimiento, sabemos lo que tenemos entre manos, y creo que es una suficiente base para pensar en el futuro, si es así podemos conciliar los programas con los que nos hemos presentado cada uno de los dos partidos", ha añadido.

En todo caso, ha señalado que hay que esperar a los resultados de los comicios. "Si es necesaria una fórmula de Gobierno de coalición, la base del trabajo hasta el momento está ahí presente", ha asegurado.

MÁXIMO AUTOGOBIERNO

Iñigo Urkullu ha recordado que el PNV, en sus 125 años de historia, ha realizado una política pragmática, "gradualista, en orden a una aspiración, que es dotarnos del máximo autogobierno posible, pero siendo muy conscientes de cuál es el contexto en el que se vive".

"Yo, en el ámbito del Estado español, abogo por una relación bilateral, con un sistema de garantías que permita una convivencia en el seno del Estado español. De la misma manera, planteo un reconocimiento nacional de Euskadi, que pueda tener, dentro de sus cotas de autogobierno, una proyección internacional, con una presencia en instituciones, que no necesariamente es en la Comisión Europea", ha manifestado.

Sobre las afirmaciones de EH Bildu sobre que es el único partido soberanista ya en Euskadi, ha recordado que la candidata a lehendakari de esta coalición, Maddalen Iriarte, está apostando, no por la independencia, sino por la confederación.

Además, ha dicho que esta asume el planteamiento "aprobado en el Parlamento Vasco" sobre que el método para profundizar en el autogobierno debe ser el del "acuerdo interno" entre los partidos políticos vascos y, en su caso, "un pacto con el Estado en una relación bilateral". "El ejercicio de soberanía habría que matizarlo en base a qué lo plantea", ha indicado.

Urkullu cree que son "absolutamente compatibles" una reforma estatutaria y el derecho a decidir. "Hay una disposición adicional única de la Constitución que ampara los derechos históricos. Una interpretación flexible de su actualización permitiría, sin modificación de la Constitución, la posibilidad del ejercicio pactado de un principio democrático, como es el ejercicio del derecho a decidir", ha señalado.

Al no estar jurídicamente recogido por norma, lo plantean, según ha dicho, como principio y que, "en su caso, la consulta a la ciudadanía vasca pueda ser un ejercicio pactado con el Gobierno español".

Sobre el vertedero de Zaldibar, ha afirmado que, una vez estabilizado el terreno, se está en disposición de "afrontar el nucleo caliente donde se supone que pueden estar" los dos trabajadores desaparecidos.