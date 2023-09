Víctimas de ETA piden a Fiscalía que visione el documental de Évole con 'Josu Ternera' antes de proyectarlo en Donostia

Festival de San Sebastián proyectará 'No me llame Ternera', una entrevista de Jordi Évole con el exidirigente de ETA Josu Urrutikoetxea

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que le solicitan que se haga un visionado del documental del periodista Jordi Évole en el que entrevista al ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias 'Josu Ternera', antes de que se proyecte en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y se emita en la plataforma Netflix por si en el mismo "se pudiera cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a sus víctimas".

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la asociación recuerda que el ex jefe de ETA tiene un proceso judicial activo y que el Ministerio Público le imputa 11 delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa --tantos como heridos en el atentado de Zaragoza--. Además, indica que se solicita para él una pena de 2.354 años de prisión.

DyJ insiste en que 'Josu Ternera' fue responsable "de forma directa o indirecta de muchos de los atentados de la banda terrorista con resultado de muerte", apunta que está fugado de la jsuticia española y que "se mire por donde se mire es un terrorista sanguinario que segó la vida de un montón de inocentes y que nunca ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento de todo lo que hizo", por lo que no se puede "blanquear ni humanizar" su figura.

Añade que, por otro lado, el ex jefe de ETA está pendiente de ser extraditado desde Francia para ser juzgado por la justicia española por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza llevado a cabo el 11 de diciembre de 1987 y en el que fueron asesinados tres guardias civiles y ocho de sus familiares, entre ellos cinco menores de edad.

Por todo esto, desde la asociación presidida por Daniel Portero indican que el fiscal general debe pensar por encima de todo "en el dolor de las víctimas vivas que este terrorista sanguinario ha dejado en su camino", y ha de tener en cuenta que "ese reportaje provocará el sangrado de muchas heridas que todavía no han cicatrizado, amén de la posibilidad de que se incurra en los delitos mencionados".

'NO ME LLAME TERNERA'

'No me llame Ternera', documental codirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, inaugurará 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián y completará esta sección que incluye otros 19 largometrajes españoles destacados del año. La película ofrece una entrevista exclusiva de Évole con 'Josu Ternera', y brinda una "dura e inédita mirada" a su trayectoria como dirigente de la organización terrorista ETA.

El filme, programado en estreno mundial, aborda también "algunos de los momentos decisivos de ETA" hasta su disolución en 2018, según detallan desde el certamen donostiarra. Además, la "tensa y exhaustiva" conversación con Urrutikoetxea permite a una víctima de ETA resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años.