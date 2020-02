Vox asegura que se opondrán "a las leyes propias de dictadores" como que la apología del franquismo sea delito

Publicado 11/02/2020 14:54:30 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que se opondrán a todas aquellas leyes "propias de dictadores" como la reforma del Código Penal para que la apología del franquismo sea un delito.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha criticado que el Gobierno central "esté en la memoria histórica porque no tienen nada que contar a los españoles". "No les pueden resolver sus problemas del día a día, no les pueden resolver el acceso a una vivienda digna porque se dedican a hablar del pasado y del franquismo", ha lamentado.

A diferencia de Vox, que, según ha defendido, está en el futuro, en atender a la realidad de los españoles y en defensa de que piense y obre cada uno como quiere. "Nos opondremos a todas aquellas leyes que sean propias de dictadores", ha zanjado.