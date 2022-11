Vox avisa de que no permitirá que se "criminalice" a la Guardia Civil en Melilla para atacar al Gobierno

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha avisado este lunes de que no permitirá que se "criminalice" la labor de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta y Melilla para atacar al Gobierno, que cree que debe dimitir "por mil razones" pero "no se puede usar" a las fuerzas de seguridad para ello.

Por ello, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso no apoyará la creación de una comisión de investigación sobre las muertes acaecidas en el salto masivo a la valla del pasado mes de junio, igual que ha rechazado participar en la visita que miembros de la Comisión de Interior realizarán esta semana a Melilla.

"De una comisión de investigación promovida por Podemos y por Bildu no esperamos nada bueno", ha reconocido el vicepresidente de Vox Jorge Buxadé, que teme que en ese foro se buque "criminalizar" a las fuerzas de seguridad del Estado y "poner en duda" su trabajo.

Por ello, ha mostrado su "rechazo absoluto" a esa comisión parlamentaria y ha pedido que no se confunda la oposición al Gobierno con "el uso" de la Policía o la Guardia Civil.

"Marlaska tiene que dimitir por mil razones. Motivos para que dimitan Marlaska y todo el Gobierno hay muchísimos, pero no vamos a permitir que se criminalice a la Guardia Civil", ha avisado preguntándose señalando que los promotores de esa comisión son "los mismos que apedrean a la Guardia Civil o que han estado asesinando guardias civiles". "¿Hasta tal punto de degeneración moral ha llegado el Congreso?", se ha preguntado.

Precisamente este fin de semana, Vox ha celebrado en Ceuta unas jornadas en rechazo a la inmigración ilegal y la inseguridad que, sostiene, genera en las calles. De hecho, Buxadé ha advertido de que en Ceuta ya existe una 'no zone go' en la que la Policía no puede entrar y no rigen las leyes civiles.

Esto tiene como consecuencia, según ha advertido, hechos como los de Málaga donde un grupo de jóvenes se unió para enfrentarse a otro grupo de inmigrantes ilegales. Buxadé ha dicho que Vox no apoya esta respuesta pero tampoco la va a condenar.

"Por supuesto que no apoyamos eso, pero tampoco vamos a condenar a los españoles que viven en la inseguridad y el miedo aterrorizados por las bandas y se tienen que organizar", ha apuntado señalando como responsable al Gobierno por "dejación de sus responsabilidades".

El dirigente de Vox cree que toda España está ya "acosada" por una situación de violencia e inseguridad en las calles y ha hecho a los políticos responsables tanto del efecto llamada como de las muertes en el Mediterráneo.

"Ellos animan a las mafias y las ONGs a que sigan en su negocio", ha asegurado felicitando a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por su decisión de no dejar atracar en puertos italianos a los barcos de ONGs que han recogido inmigrantes y pidiendo al Gobierno de España que "haga lo mismo".

713546.1.260.149.20221107135123