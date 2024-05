Vox insiste en rechazar la investidura de Illa, pero no descarta que el PP se abstenga

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha recalcado este martes la negativa de su partido a la investidura de Salvador Illa en Cataluña, pues le considera otro "separatista", pero no ha descartado que sea el PP quien se abstenga para facilitar las cosas al candidato del PSC y evitar un gobierno de Junts en la Generalitat.

El PSC ganó las elecciones catalanas del domingo, pero los números de Illa son muy ajustados y ERC, cuyos votos necesita, ya se ha ubicado en la oposición. Mientras, el candidato de Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont, que quedó en segunda posición, ya ha anunciado su intención de presentarse a la investidura.

En rueda de prensa desde el Congreso, Rodríguez de Millán ha ratificado la negativa de Vox a apoyar a Illa alegando que el PSC "es un partido separatista más". "Es una pata del separatismo desde hace muchísimo tiempo", ha ahondado la portavoz parlamentaria.

Requerida por el rol del PP, Rodríguez de Millán ha asegurado que Vox no descarta que los 'populares' se abstengan para facilitar la Presidencia a Illa. "Sabemos que el PP no se mueve por convicciones, sino por conveniencia política", ha continuado, antes de recordar los contactos que el PP mantuvo con Junts de cara a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Así, ha reprochado al PP sus "bandazos", aunque, según ha dicho, a Vox no les "sorprenden".