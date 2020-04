El abogado de la acusación particular, Noé Gabás (1d), durante la vista oral por los recursos presentados en el caso denominado "asesinato en Delicias" tras la condena que la Audiencia de Zaragoza determinó el pasado mes de noviembre para David Pellicer C

Vox insta a Justicia a que "dignifique" el Turno de Oficio y pide igualar retribuciones en todas las CCAA

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox ha registrado una iniciativa por la que insta al Gobierno a que tome medidas para "dignificar" las condiciones laborales de los abogados del Turno de Oficio que prestan el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Piden igualar los baremos retributivos en todas las comunidades autónomas.

En esta Proposición no de Ley (PNL) concretan que se deben equiparar el baremo de retribución de las actuaciones realizadas por el Turno de Oficio, de manera que las cantidades a abonar sean idénticas en todas las comunidades autónomas, para que se respete así el principio de igualdad que a día de hoy consideran que no se cumple. "Ello implica que por idéntico trabajo no perciba la misma indemnización un abogado de Cataluña que uno de Baleares por ejemplo.

También exigen que se abone a los abogados los servicios prestados en esta Asistencia Jurídica Gratuita en pagos mensuales, y siempre dentro de los cinco primeros días de cada mes. En este sentido, creen que el Ministerio de Justicia debe asumir el pago al completo de los expedientes de asistencia jurídica que se han generado por designación de un juez.

"La Administración, en su caso, debe ser quien reclame a los ciudadanos a los que se les deniegue finalmente el servicio", apuntan, para luego añadir que la Agencia Tributaria debe ser la que investigue con sus medios el patrimonio de los justiciables a los que finalmente les es denegada la justicia gratuita.

Apuntan que la dignificación de la profesión "pasa en primer lugar por no permitir" que las actuaciones profesionales llevadas a cabo en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva dejen de ser compensadas.

EL 70 POR CIENTO AUNQUE SE SOBRESEA

En la iniciativa, los de Abascal proponen además que se abone "sin excepción" a todos los letrados que prestan ese servicio el 70 por ciento del procedimiento en las diligencias previas que finalicen con sobreseimiento provisional, aunque no se hagan actuaciones posteriores a la guardia.

Añaden que no se debe olvidar que los abogados del Turno de Oficio son retribuidos con "míseros importes" y que la transferencia de la competencia de Justicia a diversas Comunidades Autónomas "ha

quebrado en su más grave expresión el principio de igualdad".