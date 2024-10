Vox ve "inimaginable" que Junts apoye una moción de censura del PP "a cambio de nada" y si hay cesión no la apoyará

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha expresado este martes que ve "inasumible" e "inimaginable" que Junts respalde una moción de censura del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez "a cambio de nada" y, aunque de momento no han hablado de ello con los 'populares', ha subrayado que su partido sólo apoyaría una censura si fuera para celebrar elecciones de inmediato y sin cesiones a independentistas.

En rueda de prensa en el Congreso, Millán que asegurado que en Vox ahora mismo están "solo y exclusivamente centrados en denunciar la corrupción del PSOE", no tanto en una eventual moción de censura.

"Me parece bastante inimaginable que Junts se preste a apoyar una moción de censura a cambio de nada", ha señalado la portavoz, que ha incidido en que Vox apoyaría una moción de censura del PP "siempre y cuando se comprometan a la convocatoria inmediata de elecciones y a que no existe ningún tipo de pacto ni de cesión al separatismo".

Así ha respondido al ser preguntada por las declaraciones de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que ha afirmado que su partido no descarta apoyar una moción del PP contra Sánchez, esgrimiendo que no descartan nada y que sus votos no pueden ser dados por hechos.