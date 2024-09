Xavier Godàs, afín a Marta Rovira, encabezará la candidatura de 'Nova Esquerra Nacional' para liderar ERC

Proponen que quien lidere el partido no sea el candidato a presidir la Generalitat



BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs, afín al sector de Marta Rovira, encabezará la candidatura de 'Nova Esquerra Nacional' para liderar ERC, y la exdiputada de ERC en el Parlament Alba Camps será la candidata a secretaria general del partido.

Así lo han anunciado este jueves en una presentación en el Parque de la Colònia Castells de Barcelona, en la que también han anunciado que la diputada de ERC en el Parlament Raquel Sans será candidata a la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, y la número dos en el Congreso y exconsellera, Teresa Jordà, será la vicepresidenta de Cohesión Interna.

Además, la candidatura propone que haya otras cuatro secretarias generales adjuntas: la de Coordinación Interna, la de Estrategia Política, la de Municipalismo y la de Comunicación, para las que aún no han designado nombres, pero con la voluntad de que haya una "coralidad" y un liderazgo compartido de la organización.

ERC decidirá el próximo 30 de noviembre quién liderará la formación, y la candidatura de 'Nova Esquerra Nacional' se enfrentará a la de 'Militància Decidim', del exlíder del partido Oriol Junqueras, a la de 'Foc Nou', integrada por el exconseller Alfred Bosch, y la de 'Recuperem ERC', del Col·lectiu Primer d'Octubre.

FORTALECER EL PARTIDO

El candidato ha asegurado que la dirección que proponen tendrá como objetivo principal fortalecer la organización, por lo que ha explicado que plantean que la presidencia de ERC "se desvincule completamente de ninguna carrera para la presidencia de la Generalitat", por lo tanto Godàs no sería el candidato en unas elecciones catalanas.

Sobre si Junqueras podría ser entonces el candidato de ERC a presidir la Generalitat, Godàs ha respondido que "cualquier militante del partido tiene ese derecho" y se deberá respetar la decisión que el partido tome al respecto.

FUTURAS ALIANZAS

También ha apostado porque ERC sea capaz de "articular alianzas, relaciones, nuevas líneas de trabajo generosas para ampliar" el espacio político, para lograr ser una alternativa competitiva y eficaz de Govern, ha puntualizado.

Godàs ha fijado como horizonte las elecciones municipales de 2027, ya que considera "clave" la capacidad municipalista de la candidatura, que cree que debe reforzarse a través de un proceso de confluencia, en sus palabras.

También ha apostado por tener una voz propia y configurar una ERC que no pide permiso --textualmente-- a Junts y PSC: "No pedimos permiso ni al centro derecha catalán, por muy independentista que sea, no pedimos permiso a la izquierda sucursalista española, por mucho que ahora tenga espacios de poder importante", ha subrayado.

Pero el candidato de la 'Nova Esquerra Nacional' también se ha abierto a llegar a acuerdos con ambos: "En alguna ocasión concertaremos con unos, en alguna otra, con otros. Pero es nuestro espacio y no pediremos permiso. Es hora ya de volver a la ERC de siempre. No podemos gustar a todos".

PARTICIPACIÓN INTERNA

Por su parte, Camps ha explicado que su propuesta para la dirección del partido es pasar "de una estructura un poco más cerrada a unos liderazgos" compartidos entre ocho personas, y ha defendido que haya más participación interna y una conexión permanente con las delegaciones territoriales del partido.

Jordà ha reconocido que tras el proceso congresual deberán "recoser" el partido, una tarea que asegura que ejercerá con valentía y hablando y debatiendo mucho con los militantes, y ha subrayado que quieren realizar este proceso sin personalismos ni apriorismos, con cohesión, transparencia y trazabilidad en la toma de decisiones.

Preguntados por si han hablado con otras candidaturas para posibles futuras alianzas --la elección de la dirección del partido se votará en dos vueltas--, Sans ha asegurado que dialogarán "con todas las candidaturas", y ha valorado positivamente que hayan surgido cuatro propuestas para liderar ERC, porque considera que muestra que el partido está vivo.

'ROVIRISTAS'

Godàs, que ha reconocido no ser tan "conocido" públicamente como Jordà, Sans y Camps, ha lamentado que se vincule a su candidatura con una corriente afín a la actual secretaria general del partido, Marta Rovira.

"Tenemos suficiente criterio como para que no tengan que adjetivarnos a nadie y reconozcamos a todo el mundo", ha sostenido el candidato al ser preguntado por cómo encaja que se les llame 'roviristas'.

Además, ha descartado posicionarse sobre si los republicanos deberían entrar a formar parte del Ejecutivo de Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona, y lo ha dejado en manos de la federación de Barcelona.