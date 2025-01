Yolanda Díaz defiende reeditar una candidatura de unidad y apela a Podemos: "Quien no quiera estar que lo explique"

Asegura que "no hay ninguna circunstancia" que justifique "no caminar juntas" y recalca que la fragmentación beneficia a la derecha

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido reeditar una candidatura de unidad en la izquierda alternativa en los próximos comicios, como se hizo el 23J, y ha lanzado un mensaje a Podemos: "Quien no quiera estar ahí lo tiene que explicar".

Durante su intervención este lunes en los 'Desayunos informativos de Europa Press', Díaz ha asegurado que "no hay ninguna circunstancia que pueda justificar no caminar juntas", en alusión a los morados que rompieron con Sumar en el Congreso a finales de 2023 tras concurrir juntos en las elecciones generales.

"Estoy siendo clarísima. Hay que volver a hacer lo que hicimos el 23J. Es que no sé como decirlo", ha enfatizado cuestionada sobre la insistencia de IU de volver a reagrupar a toda la izquierda más allá del PSOE, lo que implica también a Podemos pese a las discrepancias pasadas con Sumar.

Díaz ha alertado de que el avance reaccionario a nivel internacional "no es ninguna broma" ni se circunscribe a los "disparates" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puesto que hay un "proyecto cultural y económico" que tiene como objetivo "destrozar la vida de la gente".

Así, Díaz ha desgranado que en los pasados comicios generales todas las formaciones que integraron la candidatura de Sumar lo hicieron "por altura de miras con su país". Por tanto, ha subrayado que en los "momentos históricos uno tiene que decidir de qué lado está".

La vicepresidenta ha recalcado que hay que sentarse en la mesa, ver los "matices", dado que seguramente no todos tienen las mismas posturas en política de defensa, unos "serán más verdes" y otros "más feministas".

"Pero permítame que diga, desde luego en este contexto, en cualquier circunstancia, la política es demasiado seria para la vida de la gente. Y desde luego yo voy a trabajar, como lo está haciendo creo que todo el espacio, y desde luego no tengo más que sensaciones muy buenas, para que lo que ha pasado el 23 de julio vuelva a pasar", ha declarado.

LA LEY ELECTORAL PENALIZA LA FRAGMENTACIÓN

En consecuencia, ha exhortado a quien rechace la unidad electoral en la izquierda alternativa que lo explique, máxime cuando la ley electoral española genera distorsiones "brutales" en determinadas circunscripciones electorales, es decir, que penaliza la fragmentación de la izquierda..

"Piense lo que piense uno y una, que es muy legítimo, hay que llegar a un acuerdo, y desde luego, con todas las diferencias, después cada uno que tenga las estrategias que quiera, y todos los matices", ha recalcado Díaz.

SIEMPRE ESTARÁ EN LA POSICIÓN DE NO HACER VICEPRESIDENTE A ABASCAL

Finalmente, Díaz ha agregado que la "diversidad" no hace más que "enriquecer" y que es necesario darle "esperanza" al electorado progresista. "Sin esperanza no hay nada que hacer", ha concluido para agregar que como demócrata hay que hacer lo posible para que la derecha no crezca, aunque sea de manera "involuntaria".

"Si tengo que elegir, y lo he hecho creo que a lo largo de mi vida, entre algunas cosas, y que no sea vicepresidente del Gobierno Santiago Abascal y presidente el señor Feijóo al que conozco muy bien, desde luego sé de qué lado voy a estar", ha zanjado.