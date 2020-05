Yolanda Díaz ve con "naturalidad" el apoyo de Cs a la prórroga y dice que "el no por el no" del PP "no tiene sentido"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido que lleva con absoluta "naturalidad" al apoyo de Ciudadanos a la última prórroga del estado de alarma y ha lamentado "el no por el no" del Partido Popular. "No tiene sentido", ha asegurado.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Díaz ha sostenido que la política "viene determinada por la correlación de fuerzas". "Me gusta practicar la diferencia política con textos en los que somos capaces de ponernos de acuerdo, como con Cs, ERC o el PNV", ha destacado.

En este sentido, la titular de Trabajo y Economía Social ha querido destacar el apoyo de estos partidos, aunque los soberanistas catalanes votaron en contra de la prórroga. Por su parte, la formación naranja y los jeltzales sí apoyaron la ampliación del estado de alarma.

"Yo hablo permanentemente con todos los portavoces en la comisión de Trabajo. Con unos más que otros. Con Edmundo Bal y la señora Muñoz-- ambos de Cs-- tengo una colaboración absoluta, al igual que con el señor del PNV, por supuesto con Baldoví (Compromís) y Salvador (ERC)", ha destacado.

SÁNCHEZ DECIDIRÁ SOBRE LA PRÓRROGA TRAS HABLAR CON CCAA Y PARTIDOS

Así, la ministra ha celebrado el acuerdo y las propuestas que formaciones como las lideradas por Inés Arrimadas han realizado respecto a los ERTEs pese a las "diferencias políticas" con el Ejecutivo. "La política debe de ser así", ha afirmado, para después añadir: "Siento lástima de que medidas como los ERTEs no fueran acompañadas por el grupo principal de la oposición".

Preguntada sobre una nueva prórroga del estado de alarma, que podría durar un mes en vez de dos semanas, Díaz ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "hablando con todos los dirigentes para conocer su opinión acerca de cómo" se debe "transitar".

"Es una etapa que deseamos que sea la última", ha aseverado, advirtiendo que el Ejecutivo no tiene "otras herramientas" para pautar "ciertos comportamientos" o para aplicar "restricciones a la libertad de movimientos" de los ciudadanos.

En esta línea, la ministra ha señalado que Sánchez mantiene conversaciones con las comunidades autónomas, con quien existe "voluntad de diálogo". "Cuando les escuche, tomará una decisión", ha añadido.