Zarzuela no comenta el saludo del Rey Juan Carlos con heredero saudí al tratarse de una "actividad privada"

Publicado 26/11/2018 18:02:29 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real no tiene ningún comentario que hacer sobre el saludo entre el Rey Juan Carlos y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman --al que se considera instigador del asesinato del periodista Jamal Jashoggi-- en el Mundial de Fórmula Uno este fin de semana en Abu Dhabi.

Ambos coincidieron durante "una actividad privada" y, por lo tanto, la institución no tiene ningún comentario que hacer al respecto, han explicado fuentes del Palacio de la Zarzuela a Europa Press.

El saludo entre el Rey Juan Carlos y Bin Salman fue captado por los fotógrafos y la imagen difundida por los canales de comunicación del reino saudí.

Tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, como el PSOE han evitado valorar la oportunidad de esa imagen, si bien la portavoz del Comité Electoral socialista, Esther Peña, ha derivado a la Casa Real la responsabilidad de dar explicaciones.

"Entendemos que no era un evento oficial, no estaba en la agenda oficial. No opinamos, seguramente la Casa Real podrá dar alguna explicación al respecto", ha señalado Peña en rueda de prensa.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha desvinculado al Gobierno español de este encuentro señalando que "el Gobierno no es responsable de la agenda del Rey emérito" y tildando la coincidencia de "casual".

Ciudadanos y Podemos sí han entrado en cambio a criticar esa imagen. "No era el momento de que se produjeran ese encuentro y esa foto", ha dicho el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aludiendo al papel aún no aclarado que Bin Salman pudo tener en el asesinato de Jashoggi.

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha acusado al monarca emérito de dañar la imagen internacional de España y ha exigido al Rey Juan Carlos --que viajó a Emiratos Árabes acompañado de su hija la Infanta Cristina-- que dé explicaciones.