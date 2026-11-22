Archivo - Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 26% de los consumidores navarros va a comprar algo en el Black Friday, según una encuestra encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Son los menores de 30 años los que en mayor medida realizarán compras en esta fecha (46%), a una distancia de 19 puntos respecto al siguiente tramo de edad.

En este contexto, Irache ha editado una guía con pautas de consumo a tener en cuenta para el Black Friday. Así, la asociación aconseja "tomarse un tiempo para detectar las necesidades reales y hacer una lista con los productos que se quiere comprar, incluso con los márgenes de coste que pueden resultar interesantes".

Asimismo, aconseja usar herramientas y rastreadores de precios online "para monitorizar el histórico de costes del producto que buscas" y tener cuidado con "las falsas ofertas y los descuentos exagerados en marcas desconocidas". Asimismo, es conveniente pedir información sobre el plazo en la que se mantiene vigente la oferta y asegurarse de que el producto no tiene ningún fallo. En este sentido, promociones como las del 'Black Friday' "no permiten comercializar productos defectuosos".

Otras recomendaciones pasan por conservar el tique o justificante de pago de cualquier compra y preguntar por las posibilidades de devolución. Cualquier producto nuevo vendido en un comercio en España tiene tres años de garantía (en la UE, como mínimo, dos). En los dos primeros años "se presumirá que cualquier defecto procede de la venta". En compras por internet, se dispone de catorce días para echarse atrás desde que se recibe el producto, al menos en compras dentro de la Unión Europea.

Irache ha llamado, además, a asegurarse de que el precio promocionado incluye todos los gastos de la compra, revisar las coberturas del seguro y asegurarse de quién es el vendedor. "Tanto si se trata de una compra en establecimiento como una por internet, siempre hay que contar con una dirección a la que poder reclamar posteriormente para cualquier queja o incumplimiento", ha destacado. Asimismo, insta a comprar solo en páginas web seguras que utilicen protocolos de cifrado (comprobando que la URL comience por https:// y el icono del candado).

En las compras en España, el productor o importador "debe garantizar un adecuado servicio técnico y piezas de repuesto hasta diez años después de que el producto deje de fabricarse".