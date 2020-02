El abogado de Xavi Torres, sobre el caso Osasuna: "Este asunto es un montaje"

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado del exjugador del Betis Xavi Torres ha afirmado que la "instrucción y la investigación" que ha derivado en la acusación del caso Osasuna "no es ni limpia ni transparente" y ha considerado que "este asunto es un montaje". Por ello, ha pedido la absolución de su cliente porque "no se puede condenar a nadie sin pruebas".

"Existen demasiadas dudas en la investigación de este caso para una sentencia condenatoria. No hay una prueba directa y eficaz de que Torres haya participado en el amaño, sólo hay unos supuestos indicios y no han sido corroborados", ha alegado el letrado en sus conclusiones definitivas en el juicio del caso Osasuna.

A juicio del abogado de Xavi Torres, para el que la fiscal pide dos años de cárcel por corrupción deportiva, "este asunto es un montaje y como es un montaje nos vemos obligado a desmontarlo". "El proceso está viciado, el juicio ha sido limpio, ha sido transparente, pero la instrucción y la investigación que ha derivado en la acusación no es ni limpia ni transparente", ha sostenido.

Por ello, ha afirmado que "el resultado del juicio es confuso, dubitativo, que no nos da lugar a ninguna certeza, sino a muchas dudas, porque la investigación está sesgada y porque el resultado de la prueba no ha sido eficaz, incluso en algún aspecto ni siquiera ha sido válido".

En este punto, "se ha preguntado cuál es la realidad de las cinco versiones que ha dado Vizcay (exgerente de Osasuna) y cuál es el punto de partida de la denuncia y de la investigación privada y clandestina de la Liga". Y ha considerado que la prueba de cargo de las acusaciones, que es la confesión del exgerente, "se ha construido de manera artificial". "No es colaboradora, es interesada, tampoco es espontánea y tiene mucho de sospechosa", ha agregado.

En su opinión, "no se puede excluir" a Vizcay "de la comisión de los delitos" y ha considerado que si "se excluye desaparece todo el montaje porque él es el que proporciona la idea de que están comprando partidos".

Ha defendido, además, el letrado de Torres que "las sentencias no tienen que ser ejemplarizantes, tienen que ser justas" y ha defendido que "el fin del proceso no se puede obtener por cualquier medio y no se pude obtener a base de rumores".

Se ha referido también el letrado del exjugador del Betis a la investigación que inició la Liga de Fútbol Profesional y ha considerado que fue "clandestina, selectiva y prospectiva, huérfana de puntería". "Es una investigación caprichosa, muy poco profesional, se parte de rumores, es un comportamiento rechazable e ilegítima en su origen", ha planteado.

Ha considerado, además, el abogado que "no se puede admitir la deducción" de que sólo Xavi Torres pueda ser el usuario de uno de los teléfonos que se han investigado y ha afirmado que "no hay ninguna prueba que lo demuestre". "La única deducción posible no es dar por probado que es el autor de estas llamadas y estas negociaciones, es una conjetura entender que podía ser él", ha argumentado.

También ha cuestionado que haya algo "sospechoso o extraordinario" en las cuentas del exfutbolista del Betis y ha afirmado que en sus reintegros "no hay nada para basar una condena de corrupción en los negocios". En este punto, se ha preguntado "qué futbolista corrupto" va a cobrar un dinero y luego va a comprar una barca en metálico y ha afirmado que acusar a Torres de esto es "un insulto a la inteligencia de nuestro defendido".

Por último, el abogado de Xavi Torres también se ha referido a la declaración como testigo del jugador Sisinio González, que ha reclamado que se investigue, y ha afirmado que "si los hechos hubieran sido" como afirmó "nos llevaría a que se trata de una investigación que no busca las pruebas sino un sentido intimidatorio".