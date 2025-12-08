Se abre el plazo este martes para conseguir los vales de cine a un euro para jóvenes de Pamplona

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha reeditado la oferta de 1.500 entradas de cine a un euro durante las fechas navideñas para jóvenes con empadronamiento en la ciudad nacidos entre 1995 y 2011.

El martes 9 de diciembre, a partir de las 16 horas, comenzará el reparto de los vales en la Casa de la Juventud. Son bonos canjeables en las taquillas de los cines Golem Bayona y Golem Yamaguchi, los dos únicos cines radicados en el término municipal de Pamplona, entre el 15 de diciembre y el 7 de enero.

Los bonos se podrán emplear, durante el periodo de la promoción, para cualquier sesión de lunes a domingo, doblada o en versión original subtitulada, salvo filmes en 3D, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Podrán optar a estos vales, con un máximo de dos por persona, quienes tengan empadronamiento en la ciudad y hayan nacido entre los años 1995 y 2011. Para obtenerlos habrá que retirar presencialmente los bonos que se entregarán en orden de solicitud, hasta agotar existencias. Excepcionalmente, se podrán coger invitaciones para otras personas cuando haya causa justificada (convalecencia, trabajo, etc.), siempre presentando el DNI de la persona en cuestión. Desde que se iniciara este programa en 2017 con 1.000 bonos disponibles en cada edición se agotan vales y, muy frecuentemente, antes de las primeras 48 horas de reparto.

Este programa es una de las propuestas navideñas del Consistorio para las personas jóvenes de la ciudad, pero, además, la Casa de la Juventud ofrece una programación de 26 talleres y actividades para las vacaciones, desde un taller para la creación de cortos, a los de regalos 'sin compra' (buy nothing), tardes de ocio, torneos de videojuegos, monólogos, o cocina navideña, entre otros. Las inscripciones permanecerán abiertas del 9 de diciembre al 15 de diciembre.