Arasti dice que la aprobación de los Presupuestos refleja la "estabilidad" de Navarra y se muestra "satisfecho"

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha mostrado este jueves su "alegría" tras la aprobación de los Presupuestos de 2025 -los segundos de la legislatura, los sextos de María Chivite y los décimos que se aprueban de manera consecutiva en Navarra-.

"Creemos que es la primera vez que pasaba en democracia que durante 10 años seguidos hemos sido capaces en Navarra de tener unos presupuestos, con lo cual también da, de alguna manera, la fotografía de esa estabilidad que ahora mismo hay en Navarra", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

Arasti se ha mostrado "satisfecho" ante el hecho de que "el 60% de la Cámara, 30 de 50 parlamentarios, que representan el 60% de la representación social de Navarra, hayan, de alguna manera, propiciado que estos presupuestos para 2025 salgan adelante y poder, como pretende el Gobierno, seguir impulsando todas esas políticas de los diferentes departamentos".

"Estamos hablando de un presupuesto de más de 6.400 millones de euros, de ellos 5.987 no financieros, que es lo que los departamentos pueden manejar y, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es más del 55% de este presupuesto dedicado a políticas sociales, educación, sanidad, vivienda, cultura, en general, todas esas políticas que este Gobierno da siempre prioridad", ha remarcado.

Por otro lado, y en relación con el debate de la Ley de Medidas Tributarias, ha querido "aclarar algunas de esas afirmaciones que se están trasladando por algunos partidos políticos, diciendo, sobre todo, que algunas de las sociedades y empresas aquí en Navarra están cambiando el domicilio fiscal por problemas de fiscalidad".

"Yo tengo que negar la mayor. Como dicen muchos de los estudios económicos, la fiscalidad ya no es, o no únicamente es lo que a las empresas les impulsa o les empuja a ubicarse en un territorio y no en otro", ha explicado.

Si bien ha indicado que "es verdad que hay algunas empresas que ahora están trasladando su domicilio fiscal", ha querido "aclarar" que esto "no es consecuencia de una política fiscal, sino consecuencia de unos acuerdos que se materializaron en el año 2015, cuando gobernaba en solitario UPN y como presidenta estaba Yolanda Barcina".

"Unos acuerdos entre Yolanda Barcina y el Gobierno central, gobernando también por Mariano Rajoy, en el que se acordó una modificación del Convenio Económico para que las empresas que podían estar tributando en un grupo fiscal lo hicieran todos con la misma normativa", ha remarcado.

Así, "desde el 1 de enero del 2015, estas empresas que podían estar tributando con normativa estatal, una de dos: o tenían que incorporar todas sus sociedades a esta normativa estatal o bien salir del grupo". "En aquel momento se introdujo una moratoria de 10 años que finaliza ahora mismo, el 31 de diciembre del 2024, y por eso estamos teniendo estas noticias de que algunas de ellas se trasladan al territorio común", ha añadido.

Según Arasti, "esto no afecta a su tributación en el territorio", pero es "consecuencia de una modificación del Convenio Económico que se produjo en el año 2015, en aquel momento con un gobierno de Yolanda Barcina y en acuerdo con el Gobierno central, que estaba liderado por el Partido Popular".