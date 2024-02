Arasti dice que "no se están perdiendo" fondos europeos porque hay plazo hasta 2026 y "las cosas se están haciendo bien"

UPN critica que "no se ha ejecutado ni la tercera parte cuando estamos ya en el año 2024"



PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha destacado este viernes que la Comunidad foral puede seguir comprometiendo y ejecutando gasto de fondos europeos "al menos hasta finales de 2026", por lo que ha subrayado que "no se están perdiendo fondos ni ayudas y las cosas se están haciendo bien".

En una comparecencia parlamentaria a petición de UPN, Arasti ha querido "aclarar que "el compromiso de financiar proyectos hasta el día 31 de diciembre de 2023 lo contrajo la Unión Europea con España, no España con las Comunidades Autónomas". "Durante 2021 y 2022, la Comisión Europea debía comprometer el 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, antes de finales de 2023, debía comprometer el 30% restante. España y Navarra, por su parte, no tienen tal compromiso, por lo que pueden seguir comprometiendo y ejecutando gasto al menos hasta finales de 2026", ha señalado.

El consejero ha afirmado que "a día de hoy, están en marcha 140 actuaciones de gestión en la Administración foral relacionadas con el Plan de Recuperación y los fondos Next Generation, con un volumen global de financiación prevista de 572 millones de euros". "De esta financiación, ya se han recibido y contabilizado 529 millones y, dentro de ellos, se ha autorizado gasto para el periodo entre 2020 y 2026 por un volumen de 401 millones de euros", ha indicado.

Arasti ha destacado cifras como "los más de 100 millones de euros dedicados a proyectos del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, los casi 92 para el de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, los 83 millones dedicados a Cultura, Deporte y Turismo y los 82 para el departamento de Educación".

El consejero ha explicado que algunos proyectos financiados con fondos europeos son el Plan Moves III, ligado a la movilidad eléctrica, con más de 28 millones de euros de financiación; los planes de sostenibilidad turística en destinos como la Zona Media o el Prepirineo y Pirineo, que mueven casi 25 millones de euros; o los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovables, con una financiación prevista de 23 millones de euros.

José Luis Arasti ha señalado que estos datos reflejan que "los fondos Next Generation son una realidad". "Quiero despejar cualquier duda de que están llegando a su destino y a sus destinatarios, y aclarar que estos proyectos se están ejecutando bajo los más exigentes mecanismos de control", ha indicado, para explicar que estos mecanismos que se traducen en un plan antifraude y se complementan con un Sistema de Gobernanza.

El consejero ha explicado que la información de todos los proyectos se actualiza y reúne mensualmente para su publicación en el Portal de Transparencia, en la web de Gobierno Abierto.

El parlamentario de UPN Ángel Ansa ha afirmado que "desde que se anunció la llegada de estos fondos solo se ha comprometido la mitad y en cuanto al ejecutado, estamos hablando de alrededor de un 28%". "Es cierto que el plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2026, nadie lo ha discutido en ningún momento, pero lo que es verdad es que de unos fondos que se crearon para transformar el modelo económico, para ayudar en los momentos más complicados de la pandemia y la postpandemia, no se ha ejecutado ni la tercera parte cuando estamos ya en el año 2024. Es un dato preocupante", ha dicho, añadiendo que "en lugar de que estos fondos cumplan esos objetivos, se han empleado en gran parte, o en una parte muy importante, para financiar gastos ordinarios del presupuesto, en vez de destinarlos al tejido productivo, como son las empresas, las pymes, los autónomos, que son quienes crean el empleo y la riqueza".

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que en UPN "vuelven a ser los más exigentes cuando, si hubiera sido por ellos, por UPN y el sentido de su voto, la gestión de estos fondos y los proyectos hubieran ido a un ritmo muchísimo más lento". "Hoy se quejan mucho y se preocupan muchísimo de la supuesta baja ejecución, pero es que si hubiera sido por ustedes hoy en día no tendríamos ni la décima parte de lo que tenemos", ha indicado. Así, ha valorado que se han gestionado "un total de 401 millones de euros, que sí que han llegado a empresas, personas y administraciones para cometer una serie de transformaciones con unos objetivos que nos hemos comprometido como sociedad".

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que los fondos europeos representan "cantidades ingentes de dinero que pueden ser una oportunidad para Navarra" y ha señalado que "saber que la fecha para ejecutar los proyectos es 2026 aporta más tranquilidad". Ha recordado, no obstante, un informe de Comptos que "evidenciaba no pocas deficiencias" en la gestión de los fondos. "Reconocemos que esta gestión no está exenta de dificultades, empezando por un marco de gestión bastante ajustado. Hay una enorme dependencia en determinados ámbitos sobre las decisiones del Estado", ha dicho. Además, ha criticado que la página web puesta en marcha por el Gobierno foral "es muy poco intuitiva y cuando alguien quiere conocer el destino final de estas ayudas es una misión casi imposible".

El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha dicho que "nos satisface muchísimo que se vayan incrementando las cifras dadas a conocer, es evidente que mes a mes se van incrementando y eso es importante". "Nos tranquiliza saber que podemos llegar hasta 2026 para las ayudas", ha indicado para apostar por que Navarra pueda incrementar el volumen de financiación previsto, pasando de 572 millones hasta 850 millones de euros, cifra esta que planteó un estudio de la Universidad Pública de Navarra. "Sería muy positivo para esta Comunidad", ha resaltado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que "los fondos Next Generation son estratégicos y prioritarios para los cambios estructurales que Navarra necesita" pero ha considerado que en la Comunidad foral "no se han conseguido los objetivos, por lo menos hasta la fecha". "La lentitud con la que están llegando los fondos, la opacidad que muchas veces los rodea, los escollos para acceder a las convocatorias y poder cumplir los requisitos y la falta de agilidad para ejecutarlos se han convertido a veces en verdaderas barreras a veces insalvables", ha afirmado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha destacado la importancia de los fondos europeos contraponiéndolos con "el sectarismo político-económico del modelo neoliberal" y ha valorado que parte de estas ayudas se están dedicando a rehabilitación de vivienda o a transición energética, lo que "demuestra que sí se están utilizando estos fondos para abordar la crisis de forma diferente y tratar de provocar una transformación real de nuestro sistema productivo y social".

Por último, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que la "ejecución" de los fondos europeos es "muy baja", aunque ha valorado que exista la posibilidad de "seguir comprometiendo y ejecutando hasta 2026". En todo caso, ha agradecido las explicaciones que ha ofrecido el consejero y ha esperado que "vayamos viendo cada trimestre una actualización de los fondos Next Generation".