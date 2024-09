Aritz González, director general de la fundación vinculada al Centro nacional de industrialización y robótica

UPN critica las "nulas explicaciones" aportadas por la consejera Fanlo sobre el "gran retraso que acumula" la construcción del centro



PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aritz González ha sido designado recientemente director general de la Fundación Building & Architecture Institute (BAI), que supone la "primera piedra" del futuro Centro nacional de industrialización y robótica aplicado a la construcción y a la arquitectura.

Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Patricia Fanlo, en una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN para abordar la situación del centro nacional de industrialización y robótica.

En su intervención, Fanlo ha subrayado que "es innegable la aportación que el sector de la construcción realiza en Navarra y en el conjunto de España, pero también es un sector que tradicionalmente se ha enfrentado a grandes desafíos relacionados con la calidad, los plazos y la seguridad laboral", entre otros.

"Ahora, este sector en Navarra y en España tienen una oportunidad para mirar el futuro de otra manera. Lo hace ante una nueva revolución, como lo fue la digital, y que supone importantes avances y cambios en sus procesos de producción, introduciendo la industrialización y la robótica en ellos", ha dicho, tras añadir que este centro "va a suponer un espacio puntero y de referencia a nivel internacional que contará con la colaboración tanto de instituciones nacionales como extranjeras que aportarán talento y conocimiento especializado".

Según ha explicado, este centro va a permitir "pasar de la imagen tradicional que todos tenemos de una persona poniendo ladrillos a un edificio a que directamente el muro se haga en fábrica". "Todo esto para permitir mejorar sustancialmente la calidad de los edificios, introduciendo materiales sostenibles como la madera, disminuyendo los riesgos laborales y potenciando el papel de la mujer en el sector de la construcción", ha apuntado.

Tras remarcar que en abril de este año se realizaron las escrituras de los terrenos, "lo que supuso dar ese último paso necesario para que la titularidad de los mismos pasase a Gobierno de Navarra", ha añadido que la Fundación "es la primera piedra de un proyecto ilusionante de mayor envergadura y con la que sentamos las bases de ese cambio de paradigma en la forma en que concebimos y construimos nuestros edificios".

En cuanto al recién designado director general de la Fundación, Fanlo ha destacado que Aritz González es "una persona con una extensa trayectoria en los sectores de la construcción, la edificación, la fabricación industrial, el desarrollo sostenible y la energía renovable, concretamente con experiencia de más de veinte años gestionando en obras de construcción y edificación, en proyectos eólicos y en administraciones locales". "A todo ello se suma su conocimiento de idiomas y de euskera, la capacidad de aprendizaje continuo, su visión universitaria y el conocimiento del sistema navarro de I+D+i", ha apuntado.

Entre otras funciones, Aritz González "dirigirá, organizará, gestionará, ejecutará e inspeccionará las iniciativas de la Fundación y por lo tanto del Centro". Asimismo, tiene entre sus objetivos la realización de un convenio en colaboración con la UPNA y la Universidad de Navarra para realizar el primer plan de formación del centro y establecer un convenio para la dirección de formación y la dirección científica del centro. "Por todo ello hemos elegido una persona que conoce el mundo de la construcción, que tiene visión universitaria y que impulsará a Navarra como una comunidad referente en la innovación de la construcción", ha dicho.

En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Cristina López se ha mostrado "alucinada" con las "nulas explicaciones" aportadas por la consejera sobre el "gran retraso que acumula" la construcción del centro. "A día de hoy, el centro debería estar construido o a punto de terminar su construcción. La realidad es que está atascado y que acumula un gran retraso. En estos momentos lo que tenemos es un proyecto fallido", ha criticado, tras esperar que la consejera sea "capaz de buscar una solución satisfactoria a lo que parece ser una nueva chapuza del Gobierno de María Chivite".

En nombre del PSN, Kevin Lucero ha considerado que el departamento ha ido dando "los pasos necesarios". "Cuando hablamos de un proyecto tan transformador como el BAI, no hay ningún atajo posible", ha dicho, tras añadir que "este tipo de proyectos no son para improvisar". "No estamos aquí para apresurarnos y correr riesgos innecesarios. Estamos aquí para hacer las cosas bien desde el principio", ha incidido, tras apuntar que el departamento, "en colaboración con el Gobierno de España, está llevando a cabo este riguroso trabajo y exhaustivo, garantizando que cada paso sea firme y bien fundamentado".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que la explicación de Fanlo "ha quedado bastante corta" puesto que no ha "aclarado una serie de dudas", como "cuál es el problema para que el centro se ponga en marcha". "Desconocemos cuál es el problema en estos momentos, más allá de la necesidad de la Fundación, más allá de que se hayan dado todos los pasos que usted nos ha mencionado, que incluso ya tengamos un director gerente sin tener ni centro ni tener nada", ha subrayado.

María Solana, de Geroa Bai, ha indicado que "no sé cómo culminará finalmente el centro, pero el centro sigue", ya que "se han dado pasos importantes" aunque "con un ritmo distinto al que nos hubiera gustado". "El proyecto avanza, no creo que estemos ante un proyecto que se haya parado, ni ante un proyecto varado, ni ante un proyecto fracasado", ha manifestado, tras esperar que "los plazos se vayan agilizando" y que el proyecto se cumpla "en los parámetros y en los términos en que está ideado, que se parezca a lo que en su día se ideó".

Por parte del PPN, Irene Royo se ha mostrado "totalmente engañada y pasmada", porque "lejos de dar explicaciones, lo que se ha hecho es utilizar esta comisión para dar una noticia -el nombramiento de Aritz Gonzalez- y dejar tapadas todas esas respuestas que se tenían que haber dado y no se han dado". Además, ha criticado que "con la mala gestión que han hecho" del Centro, "gestionándolo de una forma muy torpe, lo han convertido en una oportunidad perdida".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha criticado que "UPN centraliza su intervención en el retraso, que sin duda es importante, pero augura el fracaso" del Centro por ese retraso. "Seamos un poco más serios", ha subrayado, tras añadir que la construcción del propio edificio y la licitación "es una de las mayores preocupaciones", por lo que ha preguntado por la calendarización del proyecto.

Desde Vox, Maite Nosti ha apuntado que "está todo en el aire, llevamos un retraso de un año y medio", y ha considerado que "es la empresa privada la que realmente debe invertir en investigación e innovación para rentabilizarlo, porque son ellos los que van a vender sus productos y sus servicios".