Armando Cuenca no repetirá como candidato y dice que Aranzadi buscará "algún tipo de candidatura de unidad popular"

Publicado 04/10/2018 13:17:03 CET

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Aranzadi Armando Cuenca ha afirmado que tanto él como su compañera Laura Berro cumplirán el código ético de la candidatura ciudadana y no repetirán como candidatos en las próximas elecciones municipales en las que, según ha dicho, Aranzadi "por ley desaparece, pero intentará buscar algún tipo de candidatura de unidad popular".

Cuenca ha destacado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que Aranzadi "tiene un código ético de 1.400 euros y cuatro años", por lo que "tanto Laura Berro como yo, que cumplimos los cuatro años en 2019, cumpliremos ese código ético".

En este sentido, ha contestado a quienes dicen que sus propuestas son "electoralistas", que "no hay un interés electoralista, sino un interés sincero", ya que "ni yo ni Berro vamos a repetir".

Además, ha remarcado que teniendo en cuenta que Aranzadi es una agrupación de electores "termina también su andadura en 2019, ya que se creó por ciudadanos para ir al Ayuntamiento y por ley desaparece en 2019". No obstante, ha subrayado que "eso no significa que no vayamos a impulsar otras iniciativas municipalistas o que vayamos a intentar buscar también algún tipo de candidatura de unidad popular, pero ya no será Aranzadi".

"Será otra cosa diferente, Aranzadi desaparece, no tiene propiedades, a partir de 2019 no tiene entidad jurídica, ni legal, ni existencia", ha indicado.