Asiron afirma que las obras en el Paseo de Sarasate "avanzan al ritmo previsto"

Archivo - Obras de reurbanización del Paseo Sarasate de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, afirma que las obras en el Paseo de Sarasate, un "espacio histórico que necesitaba una transformación", "avanzan al ritmo previsto".

En un vídeo en la red social X, el alcalde señala que "durante mucho tiempo Sarasate ha funcionado más como una barrera que como un punto de encuentro entre el Casco Viejo y el Ensanche". "Ahora estamos dando la vuelta a esta situación con una obra estratégica para Pamplona, una actuación de ciudad ambiciosa, necesaria y pensada para las próximas décadas", expone.

Según explica el alcalde, el nuevo Paseo de Sarasate será "un espacio más accesible, más permeable y más amable para caminar, estar y encontrarse".

Añade que la intervención se apoya en dos líneas fundamentales, plataforma única y preservación del arbolado. "Menos barreras, más continuidad urbana y mejores recorridos peatonales", indica Asiron, que destaca que también se están renovando infraestructuras básicas, pavimentos, redes de abastecimiento y saneamiento, recogida neumática, iluminación y servicios urbanos.

El alcalde comenta que el objetivo es que el Paseo de Sarasate "vuelva a ser un nexo natural entre el Casco Antiguo y el Ensanche, y al mismo tiempo que vuelva a ser un punto de encuentro, una zona por donde transitar, una zona amable y viva".