Asiron dice que el incendio en el edificio de Policía Municipal está "prácticamente extinguido", sin daños estructurales

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha señalado que el incendio declarado este martes en el edificio de la Policía Municipal está "prácticamente extinguido". Las afecciones se han concentrado en la parte superior del inmueble, sin provocar daños estructurales ni personales, el cuerpo policial "no ha interrumpido su actividad" si bien "hoy no va a haber atención al público"

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha reconocido que "han sido unas horas muy largas" desde que se originó el incendio en la tarde del martes y ha agradecido su labor a los bomberos, que "llevan prácticamente casi 20 horas de trabajo ininterrumpido". Dos familias tuvieron que ser evacuadas por problemas respiratorios de alguno de sus miembros pero ya han regresado a sus viviendas.

Según ha explicado el alcalde, "el incendio está controlado y prácticamente extinguido". Esto es así porque "el juicio técnico de los bomberos es que todavía hay partes de madera de la antigua estructura que están combustionando y, puesto en la balanza sies mejor si solucionarlo echando agua, que causaría más daño, o dejar que combustione, son más partidarios de esperar".

Joseba Asiron ha explicado que lo que ha ardido es "la estructura que sustenta el tejado" por encima del "último piso habitable". "El fuego no ha traspasado la plancha de hormigón que comunica con los forjados, con el resto de pisos" pero "el agua sí ha pasado en algunas zonas", ha indicado. Así pues, los daños materiales se han concentrado en la parte alta del edificio y, según señalan los técnicos, "la estructura del edificio no se ha visto afectada".

En cuanto al funcionamiento de la Policía Municipal, ha explicado que "no ha interrumpido su actividad" si bien la planta superior de las dependencias del cuerpo "se ha visto afectada", lo que ha obligado a "trasladar algunos puestos, algunos servicios". "Lo que indica el servicio de prevención de riesgos laborales es que, por un principio de prudencia, sobre todo hasta que no se conozcan bien cuál es el nivel de calidad del aire, hoy no va a haber atención al público y los próximos días se verá sobre la marcha", ha anunciado.

Asiron ha dicho que "no se prevé, de momento, el traslado de Policía Municipal ni de los servicios relevantes del edificio". "Veremos cuál es la evolución en los días próximos, pero en principio se está trabajando, no voy a decir con normalidad, pero se está trabajando", ha añadido.

El alcalde ha indicado que "ya se han dado las instrucciones para que desde las áreas municipales se pongan en contacto con las aseguradoras para empezar a trabajar en la reversión de estos efectos y los peritos ya están trabajando en el esclarecimiento de cuáles han podido ser las causas". Algo "fundamental para conocer a futuro qué medios o qué iniciativas tendremos que tomar para evitar que se produzcan más sucesos de esta índole".

Preguntado por los medios de comunicación si se van a inspeccionar edificios municipales que cuenten con estrucutras de madera con placas solares, similares a la que ha ardido en el edificio de Policía Municipal, Asiron ha querido ser "muy prudente", ha afirmado que "ahora mismo es muy atrevido asociar el incendio con determinada instalación" y ha subrayado que el incendio "está sujeto a investigación".

"En principio, no se prevé que haya ningún otro edificio en una situación equiparable o en riesgo. De cualquier manera, es nuestro deber estar preparados y poner los medios técnicos para que se hagan las revisiones, las inspecciones que haga falta para garantizar que esto sea un hecho aislado, que es lo que esperamos", ha concluido.