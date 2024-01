Asiron se muestra "optimista" de cara a la aprobación de los Presupuestos y valora que el PSN sea "exigente"

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, se ha mostrado este jueves "necesariamente optimista" de cara a la aprobación de los Presupuestos de 2024 porque las prioridades marcadas por el PSN "son las mismas cuestiones en las cuales el resto de fuerzas ponemos el acento".

Así se ha manifestado este jueves, en una rueda de prensa, al ser preguntado si confía en aprobar los presupuestos con el apoyo del PSN, que este miércoles comunicó que espera que sus propuestas se incluyan en los Presupuestos y que serán "muy exigentes" en el seguimiento del grado del cumplimiento del acuerdo alcanzado con EH Bildu para la moción de censura.

"Tengo que ser necesariamente optimista. Las prioridades que marcó el PSN forman parte de lo que hemos venido hablando, del acuerdo programático, etc., son las mismas cuestiones en las cuales el resto de fuerzas ponemos el acento, y soy muy optimista", ha indicado.

Ha añadido Asiron que "me alegro de que quieran y pretendan ser exigentes, porque de esa exigencia no cabe duda de que saldrá un trabajo más redondo y más elaborado". "No tengo ninguna duda de que en breve plazo vamos a poder adelantaros ya algo sobre Presupuestos", ha apuntado.