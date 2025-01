Las autoridades fijan como prioridad el regreso de los vecinos a sus domicilios tras la explosión de Noáin

Amparo López dice que se están investigando las causas y señala que los bomberos tuvieron que hacer "intervenciones de riesgo elevado"

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha fijado como prioridad que los vecinos afectados por la explosión de gas registrada el lunes en Noáin puedan regresar a sus domicilios.

"Ahora lo importante es determinar cuándo se puede volver a ocupar las viviendas. Estamos hablando de 250 personas desalojadas y queremos que esta noche vuelva el mayor número posible a su vivienda. Hay que determinar el origen -de la explosión- y asegurar que no exista ningún tipo de riesgo para volver a ocuparlas", ha explicado la consejera en declaraciones a los medios durante una visita a la zona, acompañada por el alcalde de la localidad, Sebastián Marco, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.

El alcalde ha indicado que fueron desalojadas 120 viviendas de 30 portales, de modelo dúplex. "Son unas 250 personas y están alojados en el hotel Ibis de Noáin, que está con el aforo completo, y los demás han sido derivados al hotel Zenit en el centro comercial Galaria", ha señalado.

Según ha afirmado Sebastián Marco, dos de los inmuebles están "muy muy destruidos". "Ahora los servicios de arquitectura del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento tendrán que diagnosticar la situación en que se encuentran y determinar lo que se va a hacer con ellos", ha indicado.

Además, ha asegurado que se está trabajando en conocer las causas de "las averías" y en "poner solución". "La prioridad es la seguridad al 100% para poder realojar a los vecinos con la mayor brevedad. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero en eso estamos", ha afirmado.

Sebastián Marco ha señalado que la segunda explosión que se produjo, después de que tuviera lugar una primera deflagración, fue "totalmente inesperada". "Se dio una explosión en un edificio y había gente dentro. Es que es así de sencillo, no puedo decir otra cosa. Y fue totalmente inesperado. De hecho varios de los afectados fueron los propios trabajadores de la compañía del gas que yo creo que son entendidos en la materia y la sorpresa que se llevaron tuvo que ser mayúscula. Es un suceso extraño, es que no podemos decir otra cosa, y se está trabajando en determinar las causas para saberlas a ciencia cierta", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que haya alguna bolsa de gas, Sebastián Marco ha apuntado que "creemos que no, han pasado muchas horas". "El suministro de gas está cortado desde un tramo mucho anterior a la zona donde nos encontramos y es por eso por lo que ahora no hay riesgo, no hay problema", ha indicado.

No obstante, ha planteado que "sí que es cierto que si se volviera a dar suministro yo creo que algunas fugas pueden persistir y hasta que no tengamos la total certeza de que está todo con seguridad 100% vamos a mantener las medidas que estamos teniendo en la actualidad".

Sobre cómo se autorizó el regreso de vecinos tras la primera explosión, Marco ha indicado que "sí que es llamativo que hubo una primera explosión, que decimos la pequeña, pero fue de envergadura, y luego, pues yo ahí no puedo contestar porque no lo sé quién es el que dio la autorización y sí que es cierto que gente entró y mientras se estaba recogiendo enseres, esta segunda deflagración fue brutal".

La segunda explosión fue "en una vivienda concreta, en una de las viviendas que está totalmente destruida, y la otra explosión fue en otro punto". "Es que eso es lo extraño. También han sido explosiones en diferentes puntos", ha señalado.

Por su parte, la consejera Amparo López ha destacado "la total coordinación y colaboración e intervención de todos los recursos al servicio de la emergencia y de la seguridad, tanto del Gobierno de Navarra, como del Ayuntamiento, como de la Delegación del Gobierno". "La clave ha sido la inmediatez en la respuesta y proteger a personas y salvar vidas. Nos encontramos con unas deflagraciones muy fuertes, con unos daños materiales muy importantes, y con unas personas afectadas que había que sacar. Hubo riesgo vital y fueron momentos muy tensos. Incluso los bomberos tuvieron que hacer unas intervenciones de riesgo elevado para ellos mismos. Tuvimos unos momentos de bastante incertidumbre y tensión", ha asegurado.

López ha indicado que "se utilizaron todos los recursos del parque de bomberos de Cordovilla, tuvimos que reforzar este parque, de hecho esta mañana también hemos tenido que intervenir en el planetario porque hemos tenido un incendio".

La consejera ha explicado que "se está haciendo una labor de investigación coordinada entre la Policía Foral y la Guardia Civil, y una vez se concluya toda la investigación se determinarán las causas". "Sabemos que hubo una intervención, se derivaron recursos, y la empresa de gas hizo las acciones que tenía que hacer, nos aseguraron que había cortado el suministro, y en principio no había ningún tipo de riesgo -antes de que se produjera la segunda explosión- pero ahora habrá que trabajar en determinar -las causas- y lo más importante es que las familias puedan ocupar sus domicilios", ha señalado.