Aviso amarillo por lluvias y tormentas en el centro y Pirineo de Navarra

Archivo - Un hombre camina protegiéndose con un paraguas. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inicio de la próxima semana traerá consigo precipitaciones en gran parte del territorio de Navarra, poniendo en aviso amarillo -riesgo bajo- por lluvias y tormentas la zona centro y el Pirineo este lunes y martes.

Según indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en ambas zonas se podrán acumular unas precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado. Los avisos estarán activos desde 18.00 horas del lunes y hasta las 5.59 horas del martes.

La AEMET prevé para este lunes intervalos nubosos, tendiendo a cubierto por la tarde con abundante nubosidad de evolución. Chubascos por la tarde, que podrían ir acompañados de tormenta y que podrían ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento flojo a moderado del sureste.

En Estella las temperaturas rondarán entre los 15 grados de mínima y los 28 de máxima, en Pamplona oscilarán entre los 15 y los 30 grados; en Roncal entre 12 y 29 grados; y en Tudela los termómetros irán desde los 18 grados de mínima hasta los 29 grados de máxima.