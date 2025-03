La AVT pide al Ayuntamiento de Berriozar que no permita el acto de apoyo a presos de ETA

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha remitido una carta al Ayuntamiento de Berriozar para pedirle que "no permita" la celebración de un acto en apoyo de presos de ETA anunciado para el próximo 17 de abril por la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai en la Escuela de Música Francisco Casanova.

En su carta, la AVT indica que "no nos cansaremos de denunciar una y otra vez que este tipo de actos humillan a las víctimas del terrorismo, las revictimizan y atacan su dignidad, pero esta vez se ha ido más allá, se ha convocado el acto en un lugar que lleva el nombre de una víctima de ETA, concretamente de Francisco Casanova".

La AVT traslada al Ayuntamiento que "no deberíamos tener que recordarles que Francisco Casanova fue asesinado a sangre fría con tres tiros en la cabeza cuando introducía su coche en el garaje de casa, siendo su hijo de 11 años quien le encontró muerto". "Uno de sus asesinos ya disfruta del tercer grado y el otro cumple condena en la prisión de su ciudad. Huelga decir que la familia Casanova cumple cadena perpetua, la de ausencia", explica.

La AVT añade que "el acto, que según los convocantes se celebra por 'los presos políticos vascos que perdieron su libertad porque lucharon por la libertad', no puede resultar más aberrante". "La que arrancó la libertad a Francisco Casanova, a su hijo que le encontró muerto y a las más de 850 víctimas y sus familias, fue ETA, solamente ETA", señala.

Por ello, la asociación solicita al Ayuntamiento de Berriozar que "no permita la celebración de ese acto en un espacio público que lleva, además, el nombre de una víctima". "Por la humillación y el ataque a la dignidad de las víctimas que esto implica. Pero no solo por eso, la absoluta aberración que supone que una asociación juvenil convoque este acto debería de ser lo suficientemente grave para desconvocar este despropósito. No se puede perpetuar el relato de que asesinar es libertad. Asesinar es justamente lo contrario y eso lo saben ustedes perfectamente", concluye.