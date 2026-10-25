Las ayudas al sector ganadero afectado por la sequía llegan este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Una vaca y su ternero. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra abordará este lunes la tramitación de un proyecto de Ley Foral de concesión de un suplemento de crédito de 346.333 euros y de un crédito extraordinario por valor de 5,1 de euros para atender distintas necesidades de varios departamentos del Ejecutivo foral dentro del Presupuesto de 2026.

La mayor parte de los fondos, 5 millones de euros, se destinarán a ayudas al sector agrario afectado por la sequía prolongada registrada entre mayo y septiembre de 2026. La intención es habilitar una línea de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas de ovino, caprino, vacuno y equino, con la que se espera llegar a un total 1.949 explotaciones ganaderas, con un apoyo de entre 8 y 50 euros por cabeza de ganado.

Por su parte, el suplemento de crédito de 346.333 euros se contempla para la Fundación I+D Automoción y Mecatrónica (NAITEC). Las previsiones de tesorería apuntan a un nuevo déficit a partir de diciembre de 2026 y con esta aportación se busca "sostener su actividad ordinaria".

Además, este lunes se dará trámite a un proyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética.

La Mesa y Junta conocerá, asimismo, el criterio del Gobierno de Navarra en los que manifiesta su disconformidad con las proposiciones de ley foral sobre inclusión social, renta garantizada e inclusión activa presentadas por UPN y PPN. El Ejecutivo foral considera que ambas proposiciones "plantean restricciones para la percepción de la Renta Garantizada que se alejan de las directrices establecidas por la Unión Europea en esta materia y pueden resultar discriminatorias".

Por otro lado, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha solicitado comparecer para presentar los detalles del Programa de Inversiones 2025-2028. Por su parte, UPN quiere que los consejeros de Universidad, Innovación y Transformación Digital y de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, informen sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos y los proyectos de centros de datos "que finalmente no se han instalado en Navarra".

En el apartado de las mociones, el PSN ha presentado una iniciativa que insta a la "gobernanza pública" de la Inteligencia Artificial; mientras que Contigo-Zurekin quiere instar al Gobierno de Navarra a incluir al conjunto de policías locales en el nuevo sistema de coordinación de cuerpos policiales para la atención de emergencias. UPN, PSN, EH Bildu, PPN y Contigo-Zurekin firman una tercera moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a facilitar la aprobación de terapias génicas 'Exa-Cell'.

El orden del día incluye, también, preguntas orales sobre la conectividad aérea de Navarra, la implantación de centros de procesamiento de datos, medidas ante las "prácticas ilegales de los VTC" o sobre el diseño del proyecto de ley foral para la creación de una Red Foral de Escuelas Infantiles Públicas.