El Ayuntamiento regula desde noviembre 908 plazas de aparcamiento, 653 naranjas y 255 rojas, en el entorno de El Sadar

Imagen de la zona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entorno de El Sadar va a contar, previsiblemente desde el 1 de noviembre, con 908 nuevas plazas de aparcamiento regulado. Estas plazas, de las que 653 corresponden a zona naranja y 255 a zona roja, se sitúan en el entorno del estadio de fútbol y el Navarra Arena, en la zona más al sur de la ciudad e integrarán un nuevo sector de aparcamiento regulado, el sector 11.

Esta regulación se une a la que entra en vigor en Milagrosa-Arrosadía en octubre, con 1.000 nuevas plazas azules y naranjas en una decena de calles del sector 3, de forma que queda regulada la totalidad del aparcamiento en superficie en el barrio.

Según ha explicado el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Juan Manuel Gil, que ha comparecido este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, el objetivo es "mejorar la disponibilidad real de aparcamiento, proteger a las personas residentes, favorecer una movilidad más ordenada y dar respuesta a una zona con necesidades muy diversas".

"No estamos hablando simplemente de ampliar plazas de pago, estamos hablando de gestionar mejor el espacio público limitado que debe atender a quienes viven en el barrio, a quienes trabajan o estudian en la zona, a quienes acuden a los comercios y servicios y también a quienes asisten a los eventos culturales y deportivos", ha subrayado.

En definitiva, ha dicho, "la propuesta busca una regulación proporcionada, adaptada y orientada al interés general y que proteja la vida cotidiana del barrio, mejore la convivencia y permita anticiparnos al crecimiento residencial en la zona y a las necesidades de movilidad".

En concreto, el objetivo de la regulación es "limitar el efecto frontera, favorecer el uso de los parkings disuasorios, facilitar el aparcamiento a residentes y la utilización eficiente de las plazas de la zona universitaria, además de potenciar el desplazamiento sostenible, gestionar las demandas extraordinarias por eventos programados de El Sadar y el Navarra Arena, y evitar el estacionamiento irregular".

La nueva zona incluye la avenida Zaragoza, calle Labiano, Góngora, Zolina, Valle Aranguren, travesía y calle Extremadura, calle y travesía de Ana Velasco, plaza Aizagerria, Eladio Zilbeti, Sadar y Grupo Arrosadia.

Las plazas rojas se concentran en el perímetro de El Sadar y el Navarra Arena, con 220 plazas para aparcar en batería en Ana Velasco, Eladio Zilbeti y plaza Aizagerria, y 35 para aparcar en línea, en la calle Sadar.

La regulación se indica con 15 señales que recogen los horarios de funcionamiento y el pago se podrá realizar a través de la aplicación Telpark y de los 14 parquímetros que se instalarán en el área.

MÁS DEL 60% DE ROTACIÓN

La implantación de esta nueva zona regulada sigue las conclusiones de un estudio realizado en el mes de agosto en una docena de calles: Ana Velasco, travesía Extremadura, Labiano, Zolina, travesía Ana Velasco, avenida Zaragoza, Extremadura, Mari Ábrego, Sadar, Aizagerria, Eladio Zilbeti y grupo Arrosadia.

El estudio incluye diez rondas de visualización, con 5.009 registros de matrículas en 895 plazas de doce ubicaciones. El promedio global de plazas libres detectado en la zona es del 33,8%, pero concentrado en las calles Eladio Zilbeti, Maria Abrego, Grupo Arrosadia, Arizagerria y Sadar, mientras otras zonas están saturadas. Predomina el usuario esporádico, con más del 60% de rotación, frente a un 12,5% que puede considerarse usuario estático.

Estos datos no tienen en cuenta los eventos de El Sadar y el Arena, la actividad del curso académico de la UPNA y el crecimiento de población que se generará con las nuevas viviendas en construcción.

Así, se propone el uso de la zona naranja en horario general, que permite el uso compartido con personas con tarjeta de residente; y zona roja (24 horas) para el entorno del estadio de El Sadar, por las especiales condiciones de seguridad y movilidad que se producen durante la celebración de partidos y otros eventos de gran afluencia.

En este caso, la finalidad principal de la regulación es poder aplicar medidas especiales de aparcamiento, para garantizar la evacuación de personas, acceso y actuación de los servicios de emergencia, vehículos policiales y de asistencia, así como el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y movilidad.

La zona roja, con una limitación máxima de estacionamiento de dos horas y con horario interrumpido de 24 horas, "proporciona un marco de regulación permanente que facilita la liberación y disponibilidad de determinados espacios con carácter previo a la celebración de los eventos, evitando que sean ocupados por vehículos estacionados durante largos periodos y permitiendo establecer, cuando proceda, restricciones temporales adicionales". Además, "facilita la gestión del tráfico y de los flujos peatonales".