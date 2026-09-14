El Ayuntamiento reparará los "defectos" del parque de las Pioneras de Lezkairu con cargo a la adjudicataria inicial

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a proceder a la ejecución subsidiaria de las obras de reparación de los "defectos" detectados en el parque de las Pioneras de Lezkairu con cargo a la empresa adjudicataria del proyecto inicial.

Para ello, ha licitado y adjudicado un contrato, por un importe de 122.422,61 euros, a la empresa Lacunza Hermanos S.L., si bien será Acciona Infraestructuras S.A., adjudicataria del proyecto inicial de urbanización del parque, la empresa que se hará cargo del coste de las reparaciones.

De esta manera "se pone fin a años de reclamaciones que comenzaron en el momento de la recepción de las obras, en el año 2015, y que se extendieron al periodo de nueve años de garantía y mantenimiento establecidos en el contrato, al no atenderse los sucesivos requerimientos realizados a la empresa debido a las deficiencias detectadas".

Así lo ha explicado el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Consistorio.

En su intervención, Abaurrea ha destacado la "tormentosa" y "problemática" trayectoria de este proyecto. "Estamos en 2026, y desde que se reciben las obras, en 2015, ya se hacen advertencias de deficiencias en la ejecución. Por lo tanto, han sido años y años de desencuentros con la empresa, de ejecuciones no bien resueltas y que se consideraba que afectaban no al uso del parque ordinario, sino a una deficiente ejecución de las obras en su momento", ha subrayado.

Según Abaurrea, "hemos aplicado un criterio de seriedad y de rigor" y ha remarcado que esos "defectos" son "a todas luces" defectos de ejecución. "Esperemos, por un lado, hacer cumplir a la empresa con sus obligaciones, y segundo, que lleguemos ya a un punto de normalización de las condiciones y la situación de este parque", ha manifestado.

Los trabajos adjudicados, que se realizarán en el plazo de un mes, tienen como finalidad "subsanar los defectos de ejecución detectados durante el periodo de garantía, restableciendo las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad, durabilidad y calidad constructiva que estaban previstas desde el principio" para el parque de las Pioneras.

Las obras que se van a realizar corresponden principalmente a la reparación de pavimentos. Entre ellas, destaca la reparación de losas de hormigón de caminos peatonales que presentan levantamientos, fisuraciones, grietas y deformaciones; la corrección de desniveles, rebabas y "cejas" existentes entre losas de hormigón y entre distintos pavimentos; la reparación de fisuras y grietas presentes en los caminos asfaltados; el sellado y reparación de juntas abiertas entre pavimentos de hormigón y encintados de adoquín; la reparación de pavimentos adoquinados afectados por fisuras, apertura de juntas o pérdida de material de rejuntado; así como la rehabilitación de bordillos desplazados, desplomados o deteriorados.

Se realizarán también las actuaciones complementarias de reposición puntual de pavimentos, remates, sellados y acabados necesarias para garantizar la correcta integración de las reparaciones en el conjunto de la urbanización.

"FIN A UN PROCESO CONTROVERTIDO"

En junio de 2013, Acciona Infraestructuras S.A. resultó adjudicataria del contrato de obras para la modificación del proyecto de urbanización del entonces parque Norte de Lezkairu, con un plazo de ejecución de once meses y un presupuesto de 2,9 millones, IVA excluido.

El contrato incluía las obras de ejecución del parque y también las labores de mantenimiento del mismo durante el periodo de garantía. La adjudicataria "se comprometió, entre otras cuestiones, a ampliar el período de garantía hasta alcanzar un plazo de nueve años y, por tanto, a realizar las labores de mantenimiento también durante ese periodo".

Tras la ejecución de las obras, el 15 de abril de 2015 se firmó el acto de recepción de las obras de urbanización y dio comienzo el plazo de garantía.

Desde la recepción de las obras "se detectaron incidencias en distintos elementos del parque", entre ellas "patologías en los pavimentos de hormigón, deficiencias en jardinería y arbolado, incidencias en las instalaciones de riego y alumbrado, así como otras cuestiones relacionadas con la correcta ejecución de las obras".

Después de "diversos requerimientos efectuados a la empresa contratista durante los años 2024 y 2025", se ejecutaron "parcialmente" actuaciones de reparación sobre pavimentos, mobiliario urbano, alumbrado, riego y jardinería.

No obstante, las inspecciones posteriores "pusieron de manifiesto la persistencia de defectos relevantes, especialmente en los caminos de hormigón del parque, donde continuaron apareciendo fisuraciones, grietas y otras patologías constructivas".

A finales de 2025, Acciona Infraestructuras S.A. solicitó la liquidación del contrato y la devolución de los avales depositados. A este requerimiento se le dio respuesta trasladando a la contratista que "no procedía la devolución de la garantía hasta la subsanación de las deficiencias".

Como consecuencia, la Gerencia de Urbanismo acordó no dar por concluido el periodo de garantía de la obra y proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos de reparación de los desperfectos derivados de defectos de ejecución no subsanados por la empresa contratista.